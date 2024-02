Майката на Алексей Навални подаде жалба в съда

В Салехардския градски съд е постъпила жалба срещу незаконни действия от майката на Алексей Навални - Людмила Навална, предаде ТАСС и допълни, че разглеждането ѝ ще се проведе при закрити врата.

"Постъпила е жалба <...> срещу незаконни действия, решението [разглеждането] е насрочено за 4 март, на закрито съдебно заседание", заявиха от Салехардския градски съд, отговаряйки на въпрос за получаването на жалбата от Людмила Навална.

#Navalny’s mother struggles to claim his body

The morgue in the arctic town of Salekhard, where presumably the body could be, refused to let her in. https://t.co/p3PwklccYN