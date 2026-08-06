Майка уби четирите си деца, за да не се видят с баща им

М айка в щата Ню Йорк е заподозряна заедно с баба им в заговор за убийството на четири си деца, а след това и на себе си, съобщава KALB 5.

Според американската телевизия WCAX, полицията е била извикана в дома на Ейми Стедман в Механиквил, Ню Йорк, на 23 юни за проверка на социалните помощи, след като съседи казали, че не са чували нищо от семейството от няколко дни. Вътре служителите на реда открили шест тела - на 44-годишната майка, 64-годишната баба и на децата на възраст 10, 11 и 13 години.

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Разследващите първоначално смятали, че бабата е единствено отговорна за смъртта им, но сега подозират, че майката е организирала убийството.

Телевизионният канал WRGB посочва, че текстови съобщения разкриват, че двете са обсъждали получаването на лекарства и даването им на децата, за да ги убият и как да избегнат подозрение.

Полицията в Механиквил заяви, че доказателствата сочат, че децата са били умишлено отровени с лекарства. Едно от тях е било намушкано няколко пъти и е имало защитни рани по ръцете си.

Полицията смята, че децата са били убити на 10 юни, близо две седмици преди да бъдат открити мъртви.

Брейди Хармън, бащата на децата, заяви, че според него шестгодишната битка за попечителство над децата е била в центъра на трагедията.

Децата е трябвало да прекарат два месеца с него в Юта, считано от 1 юли, съгласно скорошно споразумение за попечителство, разпоредено от съда. Това е шял да бъде първият път от шест години, в който Хармън вижда децата си лично.

В дома на жените са открити ръкописни бележки, в които се твърди, че Хармън малтретира децата и че убиването им е единственият начин да бъдат предпазени.

Той отрича обвиненията в малтретиране. Полицията също не е открила доказателства за такова.

„Не защитаваш някого, като го убиваш“, коментира бащата на децата.

Началникът на полицията в Механиквил Уилям Рабит заяви, че трагедията е шокирала общността.