Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

П убликация в социалните мрежи, в която се съобщава, че бившият вицепрезидент Майк Пенс може да обмисля кандидатура за президент през 2028 г., стана популярна, въпреки че Пенс не е направил публично изявление по този въпрос.
Newsweek анализира какво е казвал Пенс за потенциална кандидатура в миналото и каква подкрепа биха му дали избирателите според социологическите проучвания.
Майк Пенс влиза в битката за Белия дом
- Защо е важно
Решението на Пенс дали да се кандидатира или не за президент ще има влияние върху надпреварата за номинацията на републиканците през 2028 г., която вече е наситена с нови фигури и несигурни фаворити.
Спекулациите се появяват в момент, когато както Републиканската, така и Демократическата партия изглежда изпитват трудности да се обединят около един-единствен лидер за следващия президентски цикъл.
Пенс е бивш вицепрезидент и виден консерватор, който се е изказвал критично срещу Доналд Тръмп, което му дава специфична база от избиратели.
- Какво трябва да знаете
Leading Report, "водещ източник на новини", както самата организация се описва, публикува в X в неделя:
"BREAKING: Майк Пенс може да обмисля кандидатура за президент през 2028 г."
Публикацията е получила над 740 000 преглеждания, повече от 780 репоста, 3 000 коментара и 2 000 харесвания към понеделник сутринта.
Пенс обаче не е коментирал публично тези твърдения и в миналото е изразявал противоположното мнение.
През май той заяви пред NBC в предаването "Meet the Press", че вероятно никога повече няма да се кандидатира за Белия дом:
"Не виждам това като част от бъдещето си. Не го виждам, но ще продължим да отстояваме всичко, за което винаги сме се застъпвали, и ще оставим бъдещето да се погрижи за себе си", каза той.
Миналия месец, по време на събитие в Института "Едуард М. Кенеди", телевизионната журналистка Меган Маккейн попита Пенс какво мисли за следващите избори и къде умерените избиратели могат да намерят кандидат.
Пенс отговори, че има "голяма увереност" за бъдещето, но не спомена нищо за планове да се кандидатира.
- Подкрепата сред избирателите
Според Politico, проучване на общественото мнение показва, че Пенс има под 1 процент подкрепа сред избирателите на Тръмп като потенциален кандидат за 2028 г. Проучването е обхванало 2 051 възрастни американци в периода 18–21 октомври и има обща грешка от +/- 2,2 процентни пункта.
Настоящият вицепрезидент Джей Ди Ванс е предпочитаният избор с 35 процента подкрепа, следван от Доналд Тръмп с 28 процента, а третият отговор е "не знам".
- Какво казват хората
Миналия месец Пенс заяви в разговор с Меган Маккейн:
"Наистина вярвам, че в тези разделителни времена американският народ ще направи нещата правилно. Ще издигнем лидерство, надявам се и в двете политически партии, колкото се може по-добро, като нашите хора."
През май, в интервю за "Meet the Press", той каза:
"Искам да бъда глас за консервативните ценности. Искам да бъда глас за политиките и свободите, закрепени в Конституцията на САЩ. Искам да бъда защитник на консервативната кауза и върху това ще се съсредоточа, а бъдещето ще се погрижи за себе си."
Миналия месец Тръмп каза пред репортери на Air Force One:
"Ако прочетете Конституцията, става ясно, че не ми е разрешено да се кандидатирам. Жалко."
- Какво следва
Към ноември 2025 г. нито един високопрофилен републикански или демократичен кандидат официално не е започнал кампания за президентските избори през 2028 г. Републиканското поле остава отворено, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други фигури, като губернатора на Флорида Рон ДеСантис и бившата посланичка в ООН Ники Хейли, често се споменават като потенциални кандидати.