Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Решението на Пенс дали да се кандидатира или не за президент ще има влияние върху надпреварата за номинацията на републиканците през 2028 г.

11 ноември 2025, 13:24
Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп
Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)
Русия и Украйна си размениха мощни удари

Русия и Украйна си размениха мощни удари
Край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ
Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?
Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон" помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток
Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа
Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

П убликация в социалните мрежи, в която се съобщава, че бившият вицепрезидент Майк Пенс може да обмисля кандидатура за президент през 2028 г., стана популярна, въпреки че Пенс не е направил публично изявление по този въпрос.

* Видеото е архивно!

Newsweek анализира какво е казвал Пенс за потенциална кандидатура в миналото и каква подкрепа биха му дали избирателите според социологическите проучвания.

Майк Пенс влиза в битката за Белия дом

  • Защо е важно

Решението на Пенс дали да се кандидатира или не за президент ще има влияние върху надпреварата за номинацията на републиканците през 2028 г., която вече е наситена с нови фигури и несигурни фаворити.

Спекулациите се появяват в момент, когато както Републиканската, така и Демократическата партия изглежда изпитват трудности да се обединят около един-единствен лидер за следващия президентски цикъл.

Пенс е бивш вицепрезидент и виден консерватор, който се е изказвал критично срещу Доналд Тръмп, което му дава специфична база от избиратели.

Източник: Kanal3
  • Какво трябва да знаете

Leading Report, "водещ източник на новини", както самата организация се описва, публикува в X в неделя:

"BREAKING: Майк Пенс може да обмисля кандидатура за президент през 2028 г."

Публикацията е получила над 740 000 преглеждания, повече от 780 репоста, 3 000 коментара и 2 000 харесвания към понеделник сутринта.

Пенс обаче не е коментирал публично тези твърдения и в миналото е изразявал противоположното мнение.

През май той заяви пред NBC в предаването "Meet the Press", че вероятно никога повече няма да се кандидатира за Белия дом:

"Не виждам това като част от бъдещето си. Не го виждам, но ще продължим да отстояваме всичко, за което винаги сме се застъпвали, и ще оставим бъдещето да се погрижи за себе си", каза той.

Миналия месец, по време на събитие в Института "Едуард М. Кенеди", телевизионната журналистка Меган Маккейн попита Пенс какво мисли за следващите избори и къде умерените избиратели могат да намерят кандидат.

Пенс отговори, че има "голяма увереност" за бъдещето, но не спомена нищо за планове да се кандидатира.

  • Подкрепата сред избирателите

Според Politico, проучване на общественото мнение показва, че Пенс има под 1 процент подкрепа сред избирателите на Тръмп като потенциален кандидат за 2028 г. Проучването е обхванало 2 051 възрастни американци в периода 18–21 октомври и има обща грешка от +/- 2,2 процентни пункта.

Настоящият вицепрезидент Джей Ди Ванс е предпочитаният избор с 35 процента подкрепа, следван от Доналд Тръмп с 28 процента, а третият отговор е "не знам".

Източник: Kanal3
  • Какво казват хората

Миналия месец Пенс заяви в разговор с Меган Маккейн:

"Наистина вярвам, че в тези разделителни времена американският народ ще направи нещата правилно. Ще издигнем лидерство, надявам се и в двете политически партии, колкото се може по-добро, като нашите хора."

През май, в интервю за "Meet the Press", той каза:

"Искам да бъда глас за консервативните ценности. Искам да бъда глас за политиките и свободите, закрепени в Конституцията на САЩ. Искам да бъда защитник на консервативната кауза и върху това ще се съсредоточа, а бъдещето ще се погрижи за себе си."

Миналия месец Тръмп каза пред репортери на Air Force One:

"Ако прочетете Конституцията, става ясно, че не ми е разрешено да се кандидатирам. Жалко."

  • Какво следва

Към ноември 2025 г. нито един високопрофилен републикански или демократичен кандидат официално не е започнал кампания за президентските избори през 2028 г. Републиканското поле остава отворено, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други фигури, като губернатора на Флорида Рон ДеСантис и бившата посланичка в ООН Ники Хейли, често се споменават като потенциални кандидати.

Източник: Newsweek     
Майк Пенс Президентски избори 2028 Републиканска номинация Бивш вицепрезидент Доналд Тръмп Политически спекулации Социологически проучвания
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 7 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 7 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 7 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 7 часа

