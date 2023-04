Ще свидетелства ли Майк Пенс за щурма на Капитолия? Тръмп обжалва заповедта

Д оналд Тръмп обжалва заповед, която изисква бившият му вицепрезидент Майк Пенс да свидетелства по специалното разследване за щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., предаде Ройтерс.

Адвокатите на Тръмп са внесли апелативния иск в апелативен съд в столичния окръг Колумбия в понеделник (10 април).

Тръмп и зрелища – от повдигането на обвинения срещу бившия президент на САЩ за момента се възползват всички

Donald Trump has appealed a judge’s order requiring his former vice president, Mike Pence, to testify to the grand jury probing the effort to subvert the 2020 election.https://t.co/8zJuwNfFYL