„Магьосникът от Оз“ в Техеран: Къде е новият лидер на Иран и кой всъщност води войната

А мериканското разузнаване оценява, че новият върховен лидер на Иран играе критична роля в оформянето на военната стратегия заедно с висши ирански служители, според множество източници, запознати с разузнавателните данни.

Докладите установяват, че точната власт в рамките на сегашния разпокъсан режим остава неясна, но че Моджтаба Хаменей вероятно помага в насочването на начина, по който Иран управлява преговорите със САЩ за прекратяване на войната.

Хаменей не е виждан на публично място, откакто получи сериозни наранявания по време на атака, която уби баща му и няколко от висшите военни лидери на страната в началото на войната, което доведе до спекулации относно неговото здраве и роля в иранската лидерска структура, пише Си Ен Ен (CNN).

Администрацията на Тръмп продължава да се стреми към дипломатически край на конфликта, докато примирието продължава вече повече от месец, като американското разузнаване оценява, че Иран продължава да се възстановява от американската бомбардировъчна кампания, която остави значителни ирански военни способности непокътнати и способността да преживее още месеци американска блокада, според източници.

Хаменей беше обявен за нов върховен лидер на Иран, заменяйки баща си, дни след удара, който го рани, но до момента американската разузнавателна общност не е успяла да потвърди визуално местонахождението му, казват източниците.

Част от несигурността произтича от това, че Хаменей не използва никаква електроника за комуникация, а вместо това взаимодейства само с тези, които могат да го посетят лично, или чрез изпращане на съобщения чрез куриер, добавя един от източниците.

Хаменей остава изолиран, докато продължава да получава медицинско лечение за нараняванията си, включително тежки изгаряния от едната страна на тялото му, засягащи лицето, ръката, торса и крака му, добавят източниците.

Мазахер Хосейни, ръководител на протокола в офиса на върховния лидер на Иран, каза в петък, че Хаменей се лекува от нараняванията си и „сега е в пълно здраве“. Хосейни каза, че кракът и долната част на гърба на Хаменей са били леко ранени и че „малко парче шрапнел го е ударило зад ухото“, но че раните зарастват.

„Слава на Бога, той е в добро здраве“, каза Хосейни пред тълпа в Иран. „Врагът разпространява всякакви слухове и фалшиви твърдения. Те искат да го видят и да го намерят, но хората трябва да бъдат търпеливи и да не бързат. Той ще говори пред вас, когато настъпи подходящият момент“.

Президентът на Иран, Масуд Пезешкиан, каза пред иранските държавни медии по-рано тази седмица, че е провел среща с Хаменей, продължила два часа и половина, отбелязвайки първата съобщена лична среща между висш ирански служител и новия върховен лидер на страната.

Това, което американските служители знаят за състоянието на Хаменей, се основава на информация, получена от тези, които комуникират с него, казват запознати източници. Съществува обаче известен въпрос сред разузнавателните анализатори дали някои в иранската властова структура не твърдят, че имат достъп до Хаменей, за да си присвоят неговия авторитет за прокарване на собствените си програми.

Войната е деградирала военните способности на Иран, но не ги е унищожила, според доклади на американското разузнаване. CNN по-рано съобщи, че американското разузнаване е оценило, че приблизително половината от иранските ракетни установки са оцелели след американските удари. Скорошен доклад увеличи тази цифра на две трети, отчасти поради продължаващото примирие, осигуряващо на Иран време да изкопае установки, които може да са били погребани при предишни удари, според източници, запознати с разузнаването.

Отделен доклад на ЦРУ установи, че Иран вероятно може да издържи до още четири месеца на продължаващата американска блокада без пълна дестабилизация на икономиката си, казват източниците. Washington Post първи съобщи за оценката на ЦРУ. Американските и иранските военни сили си размениха изстрели през последните дни, въпреки текущото примирие, докато трафикът през Ормузкия пролив почти спря, като и двете страни претендират за контрол над водния път.

Запитан за оценката на ЦРУ, висш служител на разузнаването каза пред CNN: „Блокадата на президента нанася реални, натрупващи се щети – прекъсвайки търговията, смазвайки приходите и ускорявайки системния икономически колапс. Иранската армия е силно деградирала, нейният флот е унищожен, а лидерите ѝ се укриват. Това, което е останало, е апетитът на режима за страдание на цивилните – подлагайки на глад собствения си народ, за да удължи война, която вече е загубил“.

Офисът на директора на националното разузнаване пренасочи въпросите към Белия дом.

„Докато САЩ стават по-силни след огромния успех на операция „Епична ярост“, Иран отслабва с всеки изминал ден благодарение на съкрушителните ефекти на операция „Икономическа ярост“, военната блокада и разцеплението в режима, което попречи на способността на Иран да представя единни предложения на американските преговарящи“, каза говорителят на Белия дом Ана Кели пред CNN. „По-ясно е от всякога, че президентът Тръмп държи всички карти, докато неговият екип за национална сигурност работи за прекратяване на ядрените мечти на Иран завинаги. Ние не коментираме въпроси на разузнаването“.

Въпреки че оценките на американското разузнаване показват, че Хаменей участва в подпомагането на разработването на преговорната стратегия на Иран за дипломатически край на войната, един източник, запознат с последната информация, каза пред CNN, че има доказателства, че той е доста отстранен от процеса на вземане на решения и е достъпен само спорадично.

В резултат на това висши служители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на практика ръководят ежедневните операции заедно с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, добави източникът. „Няма индикации, че той действително дава заповеди на постоянна основа, но нищо не доказва, че не го прави“, каза втори източник, запознат с оценките на американското разузнаване, визирайки Хаменей.

Въпросите относно здравето на Хаменей и позицията му в рамките на вече разпокъсания ирански режим представляват предизвикателство за администрацията на Тръмп, тъй като висши американски служители продължават да предполагат, че не е ясно кой сега поддържа властта действително да преговаря за край на конфликта, казват източниците.

„Тяхната система все още е силно разпокъсана и също така е нефункционална, така че това може да служи като пречка“, каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио в петък, докато обсъждаше очаквания отговор на Иран на последното предложение на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната.

Последиците от американско-израелските операции, които убиха бащата на Хаменей и други висши ирански служители, бяха до голяма степен предвидени от оценките на американското разузнаване преди решението на президента Доналд Тръмп да започне конфликта – които установиха, че убиването на предишния върховен лидер е малко вероятно да свали режима. „Дори и да отстраните аятолаха, неговите наследници също са хардлайнери“, каза един източник, повтаряйки това, което множество източници описаха като прогнозата, очертана в американското разузнаване: иранско правителство, до голяма степен контролирано от IRGC и други фигури, идеологически съобразени с тези, които бяха елиминирани.

Тръмп се похвали след убийството на по-възрастния Хаменей, че Иран е претърпял смяна на режима и описа тези, които сега преговарят от името на Техеран, като „разумни“. „Имаме си работа с различни хора от тези, с които някой се е справял преди“, каза той през март.

Али Ваез, директор на иранския проект в Международната кризисна група, по-рано каза пред CNN, че независимо дали новият върховен лидер е в състояние да помогне за воденето на разговорите, „системата го използва, за да получи окончателно одобрение за ключови широки решения, а не (за) тактиките за преговорите“.

„Системата умишлено подчертава участието на Моджтаба, защото това осигурява защитен щит срещу вътрешни критики… за разлика от баща му, който излизаше редовно и коментираше състоянието на преговорите“, добави той. „Моджтаба липсва от действие, така че приписването на възгледи на него е добро прикритие за иранските преговарящи да се предпазят от критика“.

Един от източниците, запознати с последните оценки на американското разузнаване, повтори това мнение, характеризирайки несигурността около статута на Хаменей като „Магьосникът от Оз“ среща „Уикендът на Барни“*.

Въпреки това стремежът на администрацията на Тръмп към договорено решение е възпрепятстван от това, което множество източници описаха като фундаментално неразбиране на начина, по който иранците мислят и реагират на заплахи – независимо кой е начело.

Преди първия кръг от преговори в Исламабад миналия месец, вицепрезидентът Джей Ди Ванс потърси прозрение от някои партньори от Персийския залив за това кой сред останалите ирански политически и военни лидери има властта да преговаря със САЩ и как най-добре да се постъпва с тях, според източник, запознат с дискусиите.

По това време официални лица от поне една страна от Персийския залив са казали на Ванс, че Галибаф се счита за лицето, което има тази власт, повече от други висши ирански фигури в IRGC и политическото крило на правителството. Галибаф ръководи първия кръг от преговори със САЩ в Исламабад и сега се разглежда като една от основните фигури, представляващи Ислямската република.

Бившият командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция – който е участвал в потушаването на прореформистки студентски протести – се появи като един от малкото политици в Иран, способни да се справят както с дипломати в костюми, така и с войници в бойни униформи.

Но дори и така, Ванс напусна тези първоначални преговори в Исламабад без споразумение в ръка, а обявеният втори кръг от преговори в Пакистан в крайна сметка не се осъществи. Тръмп приписа провала на това, че правителството на Иран е „сериозно разцепено“ и удължи двуседмичното примирие, за да даде време на иранските лидери да формулират „единно предложение“.

През следващите седмици администрацията на Тръмп поддържаше позицията, че примирието между двете страни продължава да е в сила, като Тръмп удължи примирието за неопределено време, а Иран преглежда последното американско предложение към петък.

*(бел. ред. Черна комедия от 1989 г. Филмът е за двама млади служители, които откриват, че шефът им Барни е мъртъв, след като пристигат в къщата му в Хамптънс. Докато се опитват да убедят хората, че Барни е все още жив, докато не си тръгнат, за да предотвратят фалшивото им одозиране в причиняване на смъртта му, те откриват, че Барни всъщност е поръчал убийството им, за да прикрие злоупотребите си)