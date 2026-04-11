Reuters разкри състоянието на Моджтаба Хаменей. Къде е новият лидер на Иран?

Н овият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей все още се възстановява от тежки наранявания по лицето и краката, получени при въздушния удар, който уби баща му в началото на войната, съобщиха трима души, близки до вътрешния му кръг, пред агенция Ройтерс.

Лицето на Хаменей е било обезобразено при атаката срещу комплекса на върховния лидер в централен Техеран и той е получил сериозно нараняване на единия или двата крака, казаха и тримата източници.

Въпреки това 56-годишният Моджтаба се възстановява от раните си и остава умствено ясен, според хората, които са поискали анонимност, за да обсъждат чувствителни въпроси. Той участва в срещи с висши служители чрез аудиоконферентна връзка и е ангажиран с вземането на решения по основни въпроси, включително войната и преговорите с Вашингтон, казаха двама от тях.

Въпросът дали здравето на Хаменей му позволява да управлява държавните дела възниква в момент на най-голяма опасност за режима в Иран от десетилетия, като в събота в пакистанската столица Исламабад започват мирни преговори от огромно значение със Съединените щати.

Разказите на хората, близки до вътрешния кръг на Хаменей, предоставят най-подробното описание на състоянието на лидера от седмици насам. Информационната агенция не е успяла независимо да потвърди техните описания.

Местонахождението, състоянието и способността на Хаменей да управлява все още до голяма степен остават загадка за обществеността, като от въздушната атака насам и последвалото му назначение за наследник на баща му на 8 март не е публикувана нито една негова снимка, видео или аудиозапис.

Иранската мисия към ООН не отговори на въпросите на Ройтерс относно степента на нараняванията на Хаменей или причината той все още да не се е появявал в никакви изображения или записи.

Хаменей е бил ранен на 28 февруари, първия ден от войната, започната от САЩ и Израел, при атаката, която уби неговия баща и предшественик аятолах Али Хаменей, управлявал от 1989 г. Съпругата на Моджтаба Хаменей, неговият зет и снаха му са сред другите членове на семейството му, загинали при удара.

Няма официално иранско изявление относно степента на нараняванията на Хаменей. Въпреки това, говорител в държавната телевизия го описа като „джанбаз“ – термин, използван за тежко ранени във война, след като беше назначен за върховен лидер.

Описанията на нараняванията на Хаменей съвпадат с изявление на американския министър на отбраната Пийт Хегсет от 13 март, когато той каза, че Хаменей е „ранен и вероятно обезобразен“. Източник, запознат с оценките на американското разузнаване, каза пред агенцията, че се смята, че Хаменей е загубил крак.

ЦРУ отказа коментар относно състоянието на Хаменей. Кабинетът на израелския министър-председател не отговори на въпросите.

Алекс Ватанка, старши сътрудник в Института за Близкия изток, каза, че независимо от тежестта на нараняванията му е малко вероятно новият и неопитен лидер да може да упражнява всеобхватната власт, която е притежавал баща му. Макар да се счита, че той представлява приемственост, може да са необходими години, за да изгради същото ниво на автоматичен авторитет, добави Ватанка.

„Моджтаба ще бъде един от гласовете, но няма да бъде решаващият“, каза той. „Той трябва да се докаже като достоверния, силен, доминиращ глас. Режимът като цяло трябва да вземе решение накъде ще поеме“.

Един от хората, близки до кръга на Хаменей, каза, че снимки на върховния лидер може да се очаква да бъдат публикувани в рамките на един или два месеца и че той дори може да се появи публично тогава, въпреки че и тримата източници подчертаха, че това ще стане само когато здравословното му състояние и ситуацията със сигурността позволят.

„Не знаем много за неговия светоглед“

В теократичната система на управление в Иран върховната власт се предполага да бъде упражнявана от върховния лидер – уважаван шиитски духовник, назначаван от събрание от 88 аятоласи. Лидерът контролира избрания президент, като същевременно директно командва паралелни институции, включително Революционната гвардия – мощна политическа и военна сила.

Първият върховен лидер на Иран, аятолах Рухолах Хомейни, се радваше на безспорен авторитет като харизматичен лидер на революцията и най-учения духовник на своето време.

Неговият наследник Али Хаменей беше по-малко почитан духовник, но беше служил като президент на Иран. Той прекара десетилетия в утвърждаване на властта си след назначаването си през 1989 г., отчасти чрез засилване на влиянието на Революционната гвардия.

Неговият син Моджтаба не притежава абсолютна власт по същия начин, казаха по-рано пред агенцията високопоставени ирански източници. Революционната гвардия, която помогна за издигането му на върха след убийството на баща му, се е утвърдила като доминиращ глас при стратегическите решения по време на войната. Мисията на Иран към ООН не отговори на въпроси относно властта на Гвардията и новия върховен лидер.

Като влиятелна фигура в офиса на баща си, Хаменей преди това е прекарал години, участвайки в упражняването на власт на най-високите нива на Ислямската република, казват служители и вътрешни лица, изграждайки връзки с висши фигури от Гвардията.

Макар широко да се смята, че вероятно ще продължи твърдолинейния подход на баща си заради връзките си с Гвардията, не знаем много за неговия светоглед, каза Ватанка от Института за Близкия изток.

Първото обръщение на Хаменей към иранците като върховен лидер дойде на 12 март, когато в писмено изявление, прочетено от телевизионен водещ, той заяви, че Ормузкият проток трябва да остане затворен и предупреди регионалните държави да закрият американските бази.

Оттогава неговият офис е издал още няколко кратки писмени изявления от негово име, включително на 20 март, когато той приветства персийската нова година, която нарече „година на съпротивата“. Публични изявления относно политиката на Иран по отношение на войната, дипломацията, съседите, преговорите за примирие и вътрешните безредици са правени от други висши служители.

„Къде е Моджтаба? Мемета се разпространяват онлайн“

Отсъствието на Хаменей се обсъжда широко в иранските социални мрежи и групи в приложения за съобщения, когато нестабилният интернет в страната позволява, като широко се разпространяват конспиративни теории за състоянието му и за това кой управлява страната.

Един популярен мем, разпространяван онлайн, е изображение на празен стол под прожектор с надпис „Къде е Моджтаба?“.

Въпреки това някои поддръжници на правителството, включително високопоставен член на милицията Басидж, доброволческа паравоенна група, управлявана от Революционната гвардия, казват, че е важно Хаменей да поддържа нисък профил предвид заплахата от вълни от американски и израелски въздушни удари, които вече са унищожили голяма част от ръководството на страната.

Член на Басидж с по-нисък ранг се съгласи. „Защо трябва да се появява публично? За да се превърне в мишена за тези престъпници?“, каза Мохамад Хосейни от град Кум в текстово съобщение.