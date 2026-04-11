Свят

Reuters разкри състоянието на Моджтаба Хаменей. Къде е новият лидер на Иран?

Нито една снимка, нито един запис от седмици. Светът се пита: къде е Моджтаба Хаменей? Ексклузивни данни на Ройтерс разкриват, че новият лидер на Иран е тежко ранен и обезобразен, докато Революционната гвардия поема контрола в Техеран

11 април 2026, 10:50
Reuters разкри състоянието на Моджтаба Хаменей. Къде е новият лидер на Иран?
Моджтаба Хаменей   
Източник: БТА/AP

Н овият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей все още се възстановява от тежки наранявания по лицето и краката, получени при въздушния удар, който уби баща му в началото на войната, съобщиха трима души, близки до вътрешния му кръг, пред агенция Ройтерс.

Лицето на Хаменей е било обезобразено при атаката срещу комплекса на върховния лидер в централен Техеран и той е получил сериозно нараняване на единия или двата крака, казаха и тримата източници.

Въпреки това 56-годишният Моджтаба се възстановява от раните си и остава умствено ясен, според хората, които са поискали анонимност, за да обсъждат чувствителни въпроси. Той участва в срещи с висши служители чрез аудиоконферентна връзка и е ангажиран с вземането на решения по основни въпроси, включително войната и преговорите с Вашингтон, казаха двама от тях.

Въпросът дали здравето на Хаменей му позволява да управлява държавните дела възниква в момент на най-голяма опасност за режима в Иран от десетилетия, като в събота в пакистанската столица Исламабад започват мирни преговори от огромно значение със Съединените щати.

Разказите на хората, близки до вътрешния кръг на Хаменей, предоставят най-подробното описание на състоянието на лидера от седмици насам. Информационната агенция не е успяла независимо да потвърди техните описания.

Местонахождението, състоянието и способността на Хаменей да управлява все още до голяма степен остават загадка за обществеността, като от въздушната атака насам и последвалото му назначение за наследник на баща му на 8 март не е публикувана нито една негова снимка, видео или аудиозапис.
Иранската мисия към ООН не отговори на въпросите на Ройтерс относно степента на нараняванията на Хаменей или причината той все още да не се е появявал в никакви изображения или записи.

Хаменей е бил ранен на 28 февруари, първия ден от войната, започната от САЩ и Израел, при атаката, която уби неговия баща и предшественик аятолах Али Хаменей, управлявал от 1989 г. Съпругата на Моджтаба Хаменей, неговият зет и снаха му са сред другите членове на семейството му, загинали при удара.

Няма официално иранско изявление относно степента на нараняванията на Хаменей. Въпреки това, говорител в държавната телевизия го описа като „джанбаз“ – термин, използван за тежко ранени във война, след като беше назначен за върховен лидер.

Описанията на нараняванията на Хаменей съвпадат с изявление на американския министър на отбраната Пийт Хегсет от 13 март, когато той каза, че Хаменей е „ранен и вероятно обезобразен“. Източник, запознат с оценките на американското разузнаване, каза пред агенцията, че се смята, че Хаменей е загубил крак.

ЦРУ отказа коментар относно състоянието на Хаменей. Кабинетът на израелския министър-председател не отговори на въпросите.

Алекс Ватанка, старши сътрудник в Института за Близкия изток, каза, че независимо от тежестта на нараняванията му е малко вероятно новият и неопитен лидер да може да упражнява всеобхватната власт, която е притежавал баща му. Макар да се счита, че той представлява приемственост, може да са необходими години, за да изгради същото ниво на автоматичен авторитет, добави Ватанка.

„Моджтаба ще бъде един от гласовете, но няма да бъде решаващият“, каза той. „Той трябва да се докаже като достоверния, силен, доминиращ глас. Режимът като цяло трябва да вземе решение накъде ще поеме“.

Един от хората, близки до кръга на Хаменей, каза, че снимки на върховния лидер може да се очаква да бъдат публикувани в рамките на един или два месеца и че той дори може да се появи публично тогава, въпреки че и тримата източници подчертаха, че това ще стане само когато здравословното му състояние и ситуацията със сигурността позволят.

„Не знаем много за неговия светоглед“

В теократичната система на управление в Иран върховната власт се предполага да бъде упражнявана от върховния лидер – уважаван шиитски духовник, назначаван от събрание от 88 аятоласи. Лидерът контролира избрания президент, като същевременно директно командва паралелни институции, включително Революционната гвардия – мощна политическа и военна сила.

Първият върховен лидер на Иран, аятолах Рухолах Хомейни, се радваше на безспорен авторитет като харизматичен лидер на революцията и най-учения духовник на своето време.

Неговият наследник Али Хаменей беше по-малко почитан духовник, но беше служил като президент на Иран. Той прекара десетилетия в утвърждаване на властта си след назначаването си през 1989 г., отчасти чрез засилване на влиянието на Революционната гвардия.

Неговият син Моджтаба не притежава абсолютна власт по същия начин, казаха по-рано пред агенцията високопоставени ирански източници. Революционната гвардия, която помогна за издигането му на върха след убийството на баща му, се е утвърдила като доминиращ глас при стратегическите решения по време на войната. Мисията на Иран към ООН не отговори на въпроси относно властта на Гвардията и новия върховен лидер.

Като влиятелна фигура в офиса на баща си, Хаменей преди това е прекарал години, участвайки в упражняването на власт на най-високите нива на Ислямската република, казват служители и вътрешни лица, изграждайки връзки с висши фигури от Гвардията.

Макар широко да се смята, че вероятно ще продължи твърдолинейния подход на баща си заради връзките си с Гвардията, не знаем много за неговия светоглед, каза Ватанка от Института за Близкия изток.

Първото обръщение на Хаменей към иранците като върховен лидер дойде на 12 март, когато в писмено изявление, прочетено от телевизионен водещ, той заяви, че Ормузкият проток трябва да остане затворен и предупреди регионалните държави да закрият американските бази.

Оттогава неговият офис е издал още няколко кратки писмени изявления от негово име, включително на 20 март, когато той приветства персийската нова година, която нарече „година на съпротивата“. Публични изявления относно политиката на Иран по отношение на войната, дипломацията, съседите, преговорите за примирие и вътрешните безредици са правени от други висши служители.

„Къде е Моджтаба? Мемета се разпространяват онлайн“

Отсъствието на Хаменей се обсъжда широко в иранските социални мрежи и групи в приложения за съобщения, когато нестабилният интернет в страната позволява, като широко се разпространяват конспиративни теории за състоянието му и за това кой управлява страната.

Един популярен мем, разпространяван онлайн, е изображение на празен стол под прожектор с надпис „Къде е Моджтаба?“.

Въпреки това някои поддръжници на правителството, включително високопоставен член на милицията Басидж, доброволческа паравоенна група, управлявана от Революционната гвардия, казват, че е важно Хаменей да поддържа нисък профил предвид заплахата от вълни от американски и израелски въздушни удари, които вече са унищожили голяма част от ръководството на страната.

Член на Басидж с по-нисък ранг се съгласи. „Защо трябва да се появява публично? За да се превърне в мишена за тези престъпници?“, каза Мохамад Хосейни от град Кум в текстово съобщение.

По темата

Източник: Reuters    
Моджтаба Хаменей Ирански върховен лидер Военни наранявания Въздушни удари Иран Иранска политика Здраве и управление Революционна гвардия Ирано-американски преговори Ислямска република Липса на публичност
Последвайте ни
Схема в Разлог: Арестуваха общински съветник с 11 000 евро за купуване на гласове

Схема в Разлог: Арестуваха общински съветник с 11 000 евро за купуване на гласове

САЩ и Иран в Исламабад: Започват съдбоносните преговори за мир

САЩ и Иран в Исламабад: Започват съдбоносните преговори за мир

Мъж беше убит с нож в Кърджалийско, има задържан

Мъж беше убит с нож в Кърджалийско, има задържан

Кое пролетно цвете носи енергията на твоята зодия

Кое пролетно цвете носи енергията на твоята зодия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Denza Z9GT дебютира в Европа, налага технологичното превъзходство на BYD

Denza Z9GT дебютира в Европа, налага технологичното превъзходство на BYD

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 3 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 3 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 4 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неизвестната история и символика на великденските яйца

Неизвестната история и символика на великденските яйца

Любопитно Преди 1 час

От древността до днес яйцето е мощен символ на живота и Космоса, преминал през 60 000-годишна история на украсяване – от античните митове и ювелирните шедьоври на Фаберже до масовата поява на шоколадовите великденски яйца през XIX век

Доналд Тръмп

Златни лъвове и 76 метра: Тръмп представи проекта за „най-великата“ арка

Свят Преди 2 часа

Администрацията съобщи, че официално е подала плановете до Комисията за изящни изкуства, панел, съставен от съюзници на Тръмп, която ще разгледа предложението следващата седмица. Арката е само един от противоречивите проекти на Тръмп да преобрази Вашингтон по свой стил

Великден без мъка: Правилата, които ще ви спасят от болки и тежест

Великден без мъка: Правилата, които ще ви спасят от болки и тежест

Любопитно Преди 3 часа

Великден традиционно се свързва с обилна трапеза след период на пост. Внезапното връщане към тежки и мазни храни обаче може да бъде сериозно предизвикателство за храносмилателната система

„Мисия пенсия“ през 2025 г.: Защо се оказва невъзможна за много българи

„Мисия пенсия“ през 2025 г.: Защо се оказва невъзможна за много българи

България Преди 3 часа

Българинът все по-трудно изпълнява пълните изисквания за стаж и възраст. Докато общият брой на новите пенсионери остава стабилен, статистиката отчита бум на инвалидните пенсии и засилен интерес към ранното напускане на пазара на труда

ЦИК обяви важен срок за вота на 19 април

ЦИК обяви важен срок за вота на 19 април

България Преди 4 часа

До 16 април ръководителите на лечебни заведения и институции за предоставяне на социални услуги могат да образуват избирателни секции в тях

У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея

У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея

Свят Преди 4 часа

Капсулата на „Артемис II“ и нейният четиричленен екипаж прелетяха през земната атмосфера и се приводниха безопасно в Тихия океан тази нощ след близо 10 дни в космоса, завършвайки първото пътуване на хора до околностите на Луната от повече от половин век

Велика събота: Денят, в който тишината предвещава чудото

Велика събота: Денят, в който тишината предвещава чудото

България Преди 5 часа

Последният ден от Страстната седмица е посветен на скръбта за починалия на кръста Спасител Христос, но и на очакването на Неговото Възкресение. Това е и последният ден, в който могат да се боядисат яйцата за Великден

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

Свят Преди 5 часа

Какво всъщност знаем за опасната болест, отнела живота на над 7 млн. души

Пролетен каприз: Сняг в планините и бури на изток на Велика събота

Пролетен каприз: Сняг в планините и бури на изток на Велика събота

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за Великденския уикенд

<p>5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран</p>

Мисията „Исламабад“: 5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран

Свят Преди 13 часа

Сред основните пречки пред мира са конфликтът в Ливан, контролът над Ормузкия проток, ядрената програма на Техеран, регионалните съюзници на режима и искането за размразяване на активи за $120 млрд.

Патриарх Даниил: Да посрещнем Христовото възкресение с чисти сърца

Патриарх Даниил: Да посрещнем Христовото възкресение с чисти сърца

България Преди 14 часа

Патриарх Даниил прикани миряните достойно да приключат поста, за да се поздравят със славното Христово възкресение

Камала Харис обмисля президентска кандидатура през 2028 г.

Камала Харис обмисля президентска кандидатура през 2028 г.

Свят Преди 14 часа

Бившата сенаторка от Калифорния, която в момента няма избран мандат, обикаля Съединените щати от миналата година, за да представя книгата си „107 дни“

Учени документират най-жестокия конфликт сред шимпанзетата в Уганда

Учени документират най-жестокия конфликт сред шимпанзетата в Уганда

Свят Преди 14 часа

Десетилетният конфликт в групата Нгого разкрива шокиращи паралели с човешкото насилие и хвърля нова светлина върху еволюционните корени на войната и социалните връзки

Завръщането на „Малкълм“: Защо дългоочакваното продължение се оказа провал

Завръщането на „Малкълм“: Защо дългоочакваното продължение се оказа провал

Любопитно Преди 15 часа

Новият „Малкълм“ се оказа разочарование, което губи магията на оригинала. Вместо семеен хаос, зрителите получиха разпокъсан сюжет и ненужна сантименталност

Благотворителната организация на принц Хари го съди за клевета

Благотворителната организация на принц Хари го съди за клевета

Свят Преди 16 часа

Принц Хари прекрати участието си в организацията миналата година след ожесточен спор относно начина, по който се управлява „Сентебале“

Макрон и папа Лъв XIV проведоха първа лична среща във Ватикана

Макрон и папа Лъв XIV проведоха първа лична среща във Ватикана

Свят Преди 16 часа

Това беше първата лична среща на Макрон с американския понтиф

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси тайно вдигат сватба – датата изтече, забраняват телефони!

Edna.bg

Велика събота – благословеният ден, в който надеждата оживява

Edna.bg

Ливърпул опита да успокои феновете, докато протестите срещу цените ескалират

Gong.bg

Дефект в екипите на Англия за Мондиал 2026 разгневи фенове

Gong.bg

Схемата „Лизингови коли”: Семейство с 3 деца остана без автомобила си, оказа се обявен за международно издирване

Nova.bg

Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята след историческа мисия до Луната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg