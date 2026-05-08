Свят

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“

8 май 2026, 15:55
Иран задържа петролен танкер в Оманския залив
Източник: iStock

И ран е задържал петролния танкер „Оушън Кой“ (Ocean Koi) в Оманския залив заради предполагаем опит да се попречи на износа на ирански петрол, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

В изявление на иранските въоръжени сили се посочва, че танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“.

Петролният танкер, който от февруари е включен в санкционионен списък на САЩ, е бил ескортиран до южното крайбрежие на Иран и предаден на съдебните власти, според ирански медии.

Задържането е станало след като беше съобщено за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив.

Иран е затворил до голяма степен тесния морски път, през който преди избухването на войната на 28 февруари между САЩ и Израел срещу Иран преминаваше около една пета от световния петролен поток, отбелязва Ройтерс.

Източник: Елена Инджева/БТА    
Иран Петролен танкер Омански залив Износ на петрол Санкции на САЩ Ормузки проток
Последвайте ни

По темата

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Кралица Камила току-що дебютира с изненадваща нова визия – нарушавайки традицията

Кралица Камила току-що дебютира с изненадваща нова визия – нарушавайки традицията

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

България Преди 22 минути

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

България Преди 34 минути

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

България Преди 1 час

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>14-те учени и колония от пингвини, борещи се за Украйна</p>

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Свят Преди 1 час

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Свят Преди 1 час

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели Кривая Лука в Донецка област

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Свят Преди 1 час

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

България Преди 2 часа

Съобщенията са за неистински глоби и такси за паркиране подвеждат шофьори

Благомир Коцев

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

България Преди 2 часа

Кметът Благомир Коцев съобщи, че простреляната 73-годишна жена е хоспитализирана без опасност за живота

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

България Преди 2 часа

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

<p>До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет</p>

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

България Преди 2 часа

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

<p>Транспортният бранш обяви протестна готовност</p>

Транспортният бранш обяви протестна готовност заради цените на горивата и застраховките

България Преди 3 часа

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании

Евтим Милошев е новият министър на културата в кабинета на „Прогресивна България“

Евтим Милошев е новият министър на културата в кабинета на „Прогресивна България“

България Преди 3 часа

Доказаният продуцент и медиен експерт поема културното ведомство с приоритет върху филмовата индустрия, творческите сектори и опазването на националното наследство

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

България Преди 3 часа

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

Гълъб Донев

Опитният администратор Гълъб Донев поема финансите

България Преди 3 часа

Бившият служебен премиер и депутат от „Прогресивна България“ влиза в изпълнителната власт с фокус върху преструктуриране на бюджета

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Тенденциите на пролет-лято 2026: какво ще носим през новия сезон

Edna.bg

Търг в памет на Матю Пери събира култови предмети от „Приятели“

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Арда, съставите

Gong.bg

Титуляр на Борнемут го закъса - чатил си с 15-годишна

Gong.bg

Радев на първото заседание на новия МС: Предстоят неотложни действия, които изискват усилия от всички нас

Nova.bg

България има ново редовно правителство

Nova.bg