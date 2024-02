Лондон: Украйна взема инициативата в Черно море

С потапянето на поредния голям десантен кораб от Черноморския флот, Украйна изглежда окончателно взе инициативата от Русия в западната част на Черно море. Това пише в последния доклад на Британското разузнаване, публикуван в X.

Както отбелязват от Министерството на отбраната на Обединеното кралство, на 14 февруари украинските сили проведоха успешна атака с морски дрон срещу руския десантен кораб от клас "Ропуча" "Цезар Куников“, която почти сигурно е довела до потъването на кораба. Общо три кораба от клас "Ропуча" бяха унищожени в резултат на украински удари.

НАТО: Огромен стратегически провал за Русия

Според британското разузнаване корабът се използва активно за логистична поддръжка на Черноморския флот и руската война срещу Украйна.

Освен това загубата на кораба почти сигурно намалява още повече ограничените руски ресурси, налични в Черно море, и ще направи логистичната верига на Черноморския флот уязвима за допълнителни атаки. Освен това допълнително ще намали резервите, необходими за транспорт между континентална Русия и Кримския полуостров, когато Керченският мост бъде затворен.

Украински дронове са повредили руски десантен кораб край бреговете на Крим

"Украинската изобретателност силно вероятно е попречила на Русия да действа свободно в западната част на Черно море и е позволила на Украйна да изземе морската инициатива от Русия“, отбелязват от Британското разузнаване.

