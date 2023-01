Лондон: Руските сили вероятно контролират по-голямата част от Соледар

Р уски войски и бойци на частната военна компания „Вагнер“ вероятно контролират по-голямата част от градчето Соледар в Източна Украйна, след тактически напредък през последните четири дни, съобщи днес британското министерство на отбраната в редовната си разузнавателна сводка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/aFDNytdSEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt