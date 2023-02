Лондон: Русия укрепва отбранителните си позиции в Южна Украйна

Р усия укрепва отбранителните си позиции в окупираните райони на Украйна, съобщи днес британското министерство на отбраната, броени дни преди първата годишнина от началото на войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

