Лиз Тръс и Борис Джонсън: Трябва да изпратим изтребители на Украйна

Л из Тръс и Борис Джонсън засилиха днес натиска върху британския министър-председател Риши Сунак да изпрати изтребители на Украйна, предаде ДПА.

Двамата предишни премиери от Консервативната партия произнесоха дълги речи в Камарата на представителите по време на общо обсъждане на ситуацията в Украйна.

ℹ️ Boris Johnson and Liz Truss have urged Rishi Sunak to send fighter jets to Ukraine during a debate in the House of Commons.#UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/HAXQ8CJr9a