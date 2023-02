Ливански вложители разбиха и подпалиха банки в Бейрут (ВИДЕО)

Н яколко десетки протестиращи в Ливан разбиха и подпалиха търговски банки в квартал на столицата Бейрут днес, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на блокади на улици и протести срещу действащите от години неофициални ограничения за изтегляне на пари в брой и бързото влошаване на икономическите условия.

Най-малко шест банки са били взети на прицел, след като ливанската лира днес се обезцени до ново рекордно ниско ниво, съобщи организация, представяща вложители, чиито пари са блокирани в банковия сектор на страната.

#BREAKING: Protesters have set tires on fire at the entrances to several banks in #Beirut, #Lebanon https://t.co/mQYDTntBey pic.twitter.com/Cembc3DpLS