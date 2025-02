Литва, Латвия и Естония синхронизираха електропреносните си мрежи с ЕС

Т рите балтийски републики синхронизираха днес електропреносните си мрежи с тази на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Литва, Латвия и Естония обявиха, че процесът е приключил успешно в 14 ч. (и българско време).

"Направихме го!", написа в социалната мрежа "Екс" латвийският президент Едгарс Ринкевичс.

Трите балтийски републики прекъснаха вчера сутринта връзките си с датиращата от 50-те години на миналия век, от съветско време, електропреносна мрежа на Русия и Беларус.

⚡️ A momentous day for European unity 🇪🇺! Latvia 🇱🇻, Estonia 🇪🇪 and Lithuania 🇱🇹 have now fully connected to the rest of the European grid and the single electricity market thus increasing energy independence and security of supply. #BCM2025LV pic.twitter.com/xP5lSteJ9e