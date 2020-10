Лидерите на ЕС се споразумяха да продължат преговорите с Великобритания

Л идерите от ЕС днес се споразумяха да продължат да преговарят с Великобритания, за да постигнат ново търговско споразумение през идните седмици, но не по-късно от 31 декември. Те обаче решиха и да засилят подготовката си за непредвидени обстоятелства, ако проблемните преговори се провалят, предаде Ройтерс.

В съвместно решение ръководителите на 27-те страни членки, които обсъдиха темата за Брекзит на заседание в Брюксел, заявиха, че "ще продължат преговорите през следващите седмици", и призоваха Великобритания "да предприеме необходимите стъпки, за да направи споразумението възможно".

Те също така подчертаха, че първоначално договореният развод на ЕС с Великобритания трябва да бъде изпълнен изцяло до края на годината. Това бе препратка към новия законопроект на Обединеното кралство, известен като законопроект за вътрешния пазар. Ако бъде одобрен, той ще подкопае част от британското споразумение за Брекзит, припомня Ройтерс.

"Европейският съвет потвърждава, че преходният период ще приключи на 31 декември 2020 година и със загриженост отбелязва, че напредъкът (в преговорите) по ключови въпроси, които засягат съюза, все още не е достатъчен за сключване на споразумение", се подчертава в заключенията, цитирани от Франс прес и ТАСС.

От месеци разговорите буксуват по три приоритетни за ЕС теми: рибарството; гаранциите, които британците трябва да дадат в областта на конкуренцията; и начините за уреждане на спорове в бъдещото споразумение, посочва АФП.

Малко преди това говорителят на председателя на Европейския съвет Баренд Лейтс съобщи в Туитър, че европейските лидери са приели заключения по Брекзит.

В тях Европейският съвет призовава страните-членки да удвоят усилията си за подготовка на всички нива и всякакви варианти, в т.ч. и Брекзит без сделка.

Лидерите призовават Еврокомисията да предприеме необходимите извънредни мерки в интерес на ЕС.

