Анкъридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

М ного беше свършено по време на посещението в Русия на Стив Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, надяваме се да продължим този полезен разговор в Аляска, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Русия ще изложи ясната си позиция на руско-американските преговори в Аляска тази вечер, изтъкна Лавров.

"Ние не правим предварителни прогнози. Знаем, че имаме аргументи, позицията ни е ясна и категорична. Ще ги изложим", подчерта Лавров пред телевизия "Росия-24".

Това ще бъдат първите преговори между държавни глави на двете страни от юни 2021 г., когато Владимир Путин се срещна в Женева с тогавашния шеф на администрацията във Вашингтон Джо Байдън. Путин ще стане и първият руски лидер в историята, посетил Аляска, отбелязва ТАСС.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи вчера, че срещата между Путин и Тръмп ще започне с разговор "на четири очи", в който, освен лидерите, ще участват само преводачи. След това към лидерите ще се присъединят членове на делегациите - по пет души от всяка страна.

Водещата тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но Путин и Тръмп ще засегнат и "по-широки задачи за осигуряване на мир и сигурност, както и актуални и най-остри международни и регионални въпроси".