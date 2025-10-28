Свят

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

Доклад на ООН обвинява Русия, че целенасочено атакува цивилни граждани в Източна Украйна с дронове и бомби

28 октомври 2025, 14:18
ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове
Източник: БТА/АР

Д оклад на ООН обвинява Русия, че целенасочено атакува цивилни граждани в Източна Украйна с дронове и бомби. Целта е да бъдат прогонени от районите, близки до фронта, смята разследващата комисия, съобщи Deutsche Welle.

Русия напада украински цивилни близо до фронтовата линия с дронове и взривни устройства. Това е установило разследване на Независимата комисия за разследване на Украйна към ООН. Докладът за него ще бъде представен на Общото събрание на ООН през предстоящата седмица.

Според него цивилни граждани са проследявани на дълги разстояния от дронове и понякога са атакувани с бомби или експлозиви, докато търсят убежище. "Тези атаки са били извършени като част от координирана стратегия за изселване на цивилни граждани от тези райони", се посочва в документа.

Умишлено преследване на цивилни

Разследването се основава на интервюта с 226 души и преглед на стотици проверени видеоклипове. Например жена от Херсон е била преследвана от дрон, докато паркирала колата си през август 2024 г. Докато се опитвала да се скрие в гаража си, дронът я атакувал и ранил. В рамките на същия ден пристигнали още два дрона и ударили къщата ѝ, която тя впоследствие напуснала.

Атаките са регистрирани в продължение на повече от година в три региона в южна Украйна, близо до фронтовата линия и на единия бряг на река Днепър. "Няма съмнение, че пилотите на тези дронове действат с умисъл", заяви пред "Ройтерс" председателят на разследващата комисия Ерик Мосе. "Те наистина проследяват хора, независимо дали са в градините си, у дома или на улицата."

Нападения срещу пожарникари и парамедици

Някои от интервюираните от разследващите на ООН заявиха, че са се чувствали преследвани. Атаките с дронове са довели до рязък спад на населението в някои райони. На някои места са останали само възрастни хора и хора с увреждания. Пожарникари, парамедици и други членове на спасителни екипи и спешни служби също са били атакувани, което е лишило местното население от достъп до спешна помощ.

Русия отрича да е нападала цивилни граждани в Украйна, въпреки че руската армия е убила хиляди хора от началото на инвазията преди три години и половина. Украйна също е нападала цивилни инфраструктурни обекти в Русия и в окупираните от Русия части на Украйна, макар и в много по-малък мащаб.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Доклад на ООН Русия Украйна Нападения срещу цивилни Дронове Война в Украйна Разследваща комисия Изселване на населението Фронтова линия Спешни служби
