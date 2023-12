Къщата в Румъния, в която избухна пожар, не е имала разрешително за строеж

К ъщата за гости в Румъния, в която избухна пожар във вторник, отнел живота на 7 души, е функционирала без разрешително за строеж. Префектът на Прахова Вирджил Нану разпореди проверки във всички къщи за гости в окръга. Това съобщи NOVA .

От Департамента за извънредни ситуации на Румъния информираха, че през 2019 г. в този обект е извършена "проверка по същество", установени са 6 нередности, една от които е отстранена и са издадени шест предупреждения.

Fire in Romania: Guest house fire kills five, including a child, in Prahova Countyhttps://t.co/7ryeLHc2xt