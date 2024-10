„Кървене от очите и гърчове“: Треската Ласа взе жертва в САЩ, ето какво трябва да знаем

Т реската Ласа достигна САЩ за първи път от десетилетие насам в случай, който изненада здравните служители.

Пациентът на средна възраст в Айова, чиято самоличност не е установена, е починал „малко след като е бил хоспитализиран с болестта, която може да причини кървене от очите и гърчове.“

A person from Iowa who recently returned to the United States from West Africa died Monday from a rare viral hemorrhagic fever that can be transmitted among humans through infected body fluids, state health authorities said. https://t.co/HN4h8K0JEP — The Washington Post (@washingtonpost) October 29, 2024

Пациентът току-що се е завърнал в САЩ от Западна Африка, където болестта е ендемична и стои зад епидемията в Нигерия, където тази година бяха регистрирани общо 9500 предполагаеми и потвърдени случая.

Здравните служители и Министерството на здравеопазването на Айова заявиха, че пациентът не е имал симптоми по време на пътуването, като добавиха, че рискът от предаване на инфекцията е „изключително нисък“, тъй като хората са заразни само когато имат симптоми.

Те не разкриват кога пациентът е започнал да изпитва симптоми или кога се е върнал в Айова, и не казват дали е имало близки контакти.

Въпреки това случаят в Айова все още предизвиква загриженост сред здравните експерти.

Iowa resident dies from Ebola-like virus that causes sufferers to bleed from their eyeballs as CDC issues warning https://t.co/G8qj5VyQCD pic.twitter.com/r2q2m6AqY5 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 29, 2024

Ето всичко, което трябва да знаете за треската Ласа:

Какво представлява треската Ласа?

Треската Ласа е тежко вирусно заболяване, при което пациентите страдат от симптоми в рамките на седмица до три седмици след заразяването.

Заболяването е ендемично за западноафриканските страни, включително Гвинея, Сиера Леоне, Либерия и Нигерия - където се разпространява.

Експертите твърдят, че това може да се дължи на увеличаването на броя на гризачите в страната, които пренасят инфекцията, наречени плъхове Mastomys, което повишава риска от заразяване на хора.

Но има и спорадични случаи, регистрирани извън Африка, които са свързани с хора, пътуващи от региона

Треската Ласа е открита за първи път през 1969 г., след като две мисионерски медицински сестри умират в нигерийския град Ласа от мистериозно заболяване.

Как се заразявате с треска Ласа?

Треската Ласа е вирус, пренасян от плъховете Mastomys, вид гризачи, разпространени в Африка на юг от Сахара, и не предизвиква симптоми при гризачите.

Хората се заразяват с болестта, като докосват повърхности, замърсени с урина, изпражнения или слюнка от плъхове, и след това докосват устата си.

Те могат да се заразят и след консумация на храни, заразени от плъхове, или ако вирусът попадне в отворена рана или разкъсно-контузна рана.

Предаването от човек на човек може да стане само ако някой започне да проявява симптоми на вируса, които обикновено започват в рамките на една седмица след заразяването.

Вирусът може да се предаде чрез докосване на изпражненията, кръвта, урината или слюнката на лицето, след което да докоснете собствената си уста или да консумирате заразена храна. Човек не може да разпространи болестта, ако не показва признаци на инфекция.

Lassa fever kills an Iowa resident. Here's what to know about the rare virus and its symptoms. https://t.co/LFRVJgEWbT — CBS Mornings (@CBSMornings) October 29, 2024

Колко смъртоносна е тя?

Но д-р Робърт Гари, професор в Медицинското училище „Тулейн“ в Ню Орлиънс, предполага пред STAT News, че смъртността при тежки случаи може да достигне до 70 % в някои райони, където е трудно да се получи адекватно лечение.

Учените предупреждават, че децата на възраст под 10 години и бременните жени са особено застрашени от заболяването, тъй като имат по-слаба имунна система. Данните за бременните жени показват, че повече от 95 процента от тях абортират плода си.

При инфекция треската Ласа атакува множество органни системи в организма, включително черния дроб, далака, бъбреците и лигавицата на кръвоносните съдове.

Това може да предизвика възпаление на органите и да им попречи да работят правилно, което да доведе до смъртта на пациента.

Какви са симптомите?

Световната здравна организация твърди, че около 80 % от хората, заразени с вируса, нямат симптоми, което означава, че не могат да го разпространяват. Предупредителните признаци обикновено започват около седмица до три седмици след заразяването.

В ранните етапи пациентите могат да страдат от лека треска, да се чувстват уморени и слаби и да имат главоболие - подобно на други хеморагични трески като ебола и малария.

Но в по-късните етапи, особено ако пациентът не се лекува, той може да страда от по-сериозни симптоми като кървене от очите, повръщане, затруднено дишане, подуване на лицето и болки в гърдите, гърба и корема.

Как се открива?

Лекарите казват, че диагностицирането на треската Ласа може да бъде трудно, тъй като симптомите варират и са подобни на тези, причинени от други заболявания.

В ранните етапи симптомите могат да изглеждат подобни на тези при малария, шигелоза, коремен тиф и жълта треска.

За да се диагностицира инфекцията, Световната здравна организация казва, че пробите от пациента трябва да бъдат изследвани в лаборатория за биологична безопасност на високо ниво, за да се потвърди - и ограничи - инфекцията.

Телесните течности, като слюнка, кръв или урина, се изследват за вируса, а в някои случаи се изследват и течности, взети чрез спинална пункция.

Има ли ваксина?

Световната здравна организация заявява, че понастоящем няма ваксина срещу вируса и че усилията трябва да се съсредоточат върху превенцията.

Тя се основава на „добра хигиена“ и възпрепятстване на влизането на гризачи в домовете, заявиха от агенцията.

Това може да включва съхраняване на храна в контейнери, защитени от гризачи, изхвърляне на боклука далеч от дома, поддържане на чистота в дома и отглеждане на котки.

Може ли треската Ласа да доведе до усложнения?

Световната здравна организация твърди, че около един на всеки трима души, заразени с вируса, остава със загуба на слуха след преминаване на първоначалната инфекция.

Агенцията предупреждава, че това може да се случи както при леки, така и при средно тежки случаи на заболяването.

От 1969 г. насам в САЩ са регистрирани девет случая на заболяването, включително пациентът от Айова тази седмица.

Всеки от тях е бил свързан с неотдавнашно пътуване в чужбина, като пациентите са се разболели скоро след завръщането си в САЩ. Не е имало последващо предаване на инфекцията.

Случаят преди последния е регистриран през май 2015 г. при жител на Ню Джърси, който наскоро е пътувал до Либерия. Пациентът също е починал. като цяло от деветте пациенти, диагностицирани в САЩ, поне трима са починали.

Други са оцелели, но съобщават, че са останали частично глухи и редовно страдат от пристъпи на болка и силна умора.

Експертите твърдят, че рискът от треската Ласа за американците е малък и няма признаци, че тя се е разпространила в САЩ.

Но те предупреждават, че съществува риск от заразяване, ако някой посети западноафриканска страна, където болестта е ендемична.

The Nigerian Medical Doctors Association, Kaduna State chapter, has raised the alarm over the monkey pox, ebola, and lassa fever outbreak in the country.https://t.co/0wejE502Q0 — Punch Newspapers (@MobilePunch) October 29, 2024

Как САЩ се справят с неотдавнашния случай?

Длъжностните лица в Айова са изолирали пациента в специализирана болница за лечение на заболяването, след като той е съобщил за симптомите си. Описано е, че преди да умре, човекът е имал само „кратко заболяване“. Не са разкрити допълнителни подробности, а Световната здравна организация твърди, че рискът от разпространение на вируса е „нисък“.

