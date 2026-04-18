Петима убити и десетки ранени при стрелба в Киев, съобщи Зеленски

Стрелецът е бил елиминиран, след като специални сили щурмували магазина, в който той се е бил укрил

18 април 2026, 19:42
Източник: БТА

П етима души бяха убити, а десетки – ранени, при стрелба в Холосиивски район в Киев, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на президента Володимир Зеленски.

„Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко току-що докладва, че е бил елиминиран нападателят в Киев, който откри огън срещу обикновени хора. Изясняват се всички обстоятелства. Към момента е известно, че са били убити петима души. Поднасям съболезнования на техните семейства и близки“, написа Зеленски.

Десет души са били хоспитализирани с наранявания и травми и им се оказва необходимата помощ. Четирима заложници са били спасени, добави той.

„Продължава оперативното разследване. Следователи от Националната полиция и Службата за безопасност на Украйна също работят. Наредих на министъра на вътрешните работи и на началника на Националната полиция на Украйна да предоставят на обществеността потвърдена информация по случая“, каза още Зеленски.

Клименко съобщи, че стрелецът е бил елиминиран, след като специални сили щурмували магазина, в който той се е бил укрил. Той държал заложници и стрелял по полицаите, които се опитали да го задържат. Преди това преговарящи се опитали да установят контакт с него.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Стрелба в Киев Заложническа криза Елиминиран нападател Жертви Полицейска операция Володимир Зеленски
