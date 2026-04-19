Масова стрелба, заложници в супермаркет и щурм на спецчастите в Киев

Н ай-малко шестима души загинаха, а други 15 бяха ранени, след като мъж откри огън по цивилни на улица в Киев в събота, преди да вземе заложници в супермаркет, съобщиха украинските власти, цитирани от CNN .

Стрелецът, който бе идентифициран от главния прокурор на Украйна Руслан Кравченко като 58-годишен мъж, роден в Москва, също е мъртъв.

Властите работят по установяване на обстоятелствата около престъплението, както и мотивите за него, които се разследват като „терористичен акт“, заяви Кравченко. По негови думи мъжът е открил огън на улица в киевския район „Голосеевски“, убивайки четирима души, преди да се барикадира в супермаркет, където е убил още един човек и е взел заложници.

Според предварителните доклади стрелецът е използвал автоматично оръжие, което е било регистрирано, уточни Кравченко.

Още един човек, прострелян от нападателя, е починал в болницата според кмета на Киев Виталий Кличко, който добави, че още девет души се лекуват в болници, а на шестима е оказана медицинска помощ на място.

Говорейки след инцидента, полицейският преговарящ заяви пред Ройтерс:

„Пристигнахме след сигнал и разбрахме, че въоръжен мъж се намира в супермаркет „Велмарт“. Беше започната специална операция, по време на която разговарях с него в продължение на 40 минути. През тези 40 минути той не осъществи никакъв контакт“.

Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко заяви, че след като 40-те минути са изтекли и стрелецът не е отговорил, специалните части на полицията са щурмували магазина. Въоръженият мъж е стрелял по полицаите по време на опита за арест и е бил убит, каза Клименко.

„Той действаше хаотично. Приближаваше се към всеки човек... просто стреляше в хората от упор“, добави той.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че четирима души, държани за заложници в супермаркета, са били спасени.

Зеленски заяви, че разследващите в момента се опитват да установят всичко възможно за нападателя и причините за действията му. „Всеки детайл трябва да бъде проучен, разследващите работят по няколко теории“, каза той.

Президентът допълни, че стрелецът е живял в украинската Донецка област „от дълго време“ и е имал криминално досие. Кравченко отбеляза, че апартаментът, в който нападателят е бил регистриран, е бил запален приблизително по същото време, когато е започнала атаката.

Масовите стрелби са рядкост в Украйна, въпреки огромния брой оръжия, притежавани от гражданите ѝ. Подобен инцидент не е имало от началото на пълномащабната война през 2022 г., а в историята на страната след обявяването на независимостта ѝ има само шепа такива случаи.