Куба разби мрежа за набиране на наемници да воюват на страната на Русия в Украйна

С едемнадесет души са арестувани в Куба по подозрения за връзки с предполагаема руска мрежа за трафик на хора, набиращи мъже за войната в Украйна, съобщиха от Министерството на вътрешните работи, предаде АФП.

Кубинското правителство съобщи по-рано, че работи за разбиването на "мрежа за трафик, която действа от Русия с цел включване на кубински граждани, живеещи там, и дори някои от Куба, във военните сили, участващи във военните операции в Украйна".

Сезар Родригес, който ръководи разследването, заяви по националната телевизия, че "досега са арестувани 17 души", без да посочва националността им.

Той каза, че един човек е заподозрян като "организатор на тези дейности", а други двама са предполагаеми вербовчици.

