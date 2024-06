„Тъжна съм“: Кристина Апългейт сподели за диагнозата на 13-годишната си дъщеря

С ейди, 13-годишната дъщеря на звездата от "Женени с деца" Кристина Апългейт, разказа за диагнозата си в подкаста на майка си "MeSsy", като отбеляза, че сега има ново разбиране за битката на майка си с множествената склероза.

"Имам нещо, наречено POTS", сподели Сейди. "Нямам представа какво всъщност е това, но е свързано с автономната нервна система и засяга сърцето ми. Когато се изправя, получавам много, много силен световъртеж, краката ми стават много слаби и имам чувството, че ще припадна."

POTS - официално известен като синдром на постурална ортостатична тахикардия - е хронично разстройство, което засяга автономната нервна система и кръвообращението.

Хората с POTS изпитват бързо увеличаване на сърдечната честота, когато се изправят от седнало или легнало положение; и могат да изпитат световъртеж, мозъчна мъгла, умора, непоносимост към физически упражнения, главоболие, замъглено зрение, сърцебиене, треперене и гадене. Могат да получат и припадък.

По време на епизода Сейди обясни, че има симптомите от много дълго време, но не им е обръщала внимание.

"Мразя това заради теб, скъпа моя. Наистина мразя това", казва Апългейт в отговор. "Аз съм тъжна. Но те обичам и знам, че ще се оправиш. И аз съм тук за теб и ти вярвам. И ти благодаря, че извади това на светло и го осъзна".

Сейди сподели, че често е напускала часовете си в училище и е посещавала медицинската сестра "по няколко пъти на ден", защото "винаги се е чувствала така, сякаш ще припадне".

