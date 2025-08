Кристина Апългейт приета по спешност в болница с бъбречна инфекция

К ристина Апългейт разкри, че е била приета по спешност в болница, след като получила сериозна бъбречна инфекция, причинила ѝ „непоносима болка“.

Емблематичната актриса, на която през 2021 г. беше поставена диагноза множествена склероза, сподели за шокиращото преживяване в подкаста си MeSsy, който води заедно с актрисата Джейми-Лин Сиглър – също диагностицирана със същото заболяване.

Christina Applegate hospitalized for painful infection as she continues MS battle https://t.co/FkKXXWRMXr pic.twitter.com/zUpHx56lFA — New York Post (@nypost) August 6, 2025

Изгаряща болка и спешна хоспитализация

Кристина записва епизода на 5 август направо от болничното си легло, разказвайки как е взела решението да потърси медицинска помощ. По време на полет от Европа към САЩ се почувствала зле и решила веднага след кацането да отиде в болница, за да се справи с проблема, преди да се влоши.

„Искам да ме приемат“, казала тя. „Оставам тук, защото искам отговори. Искам всеки възможен тест – както тези, които вече знаете, така и такива, за които дори не сте се сетили, и искам всичко това да бъде направено.“

На следващия ден се събудила с мъчителна болка в областта на хълбока и дори си помислила, че ѝ се е спукал апендикс.

„Болеше ме ужасно. Крещях. Направиха ми спешна компютърна томография в 2 часа сутринта“, разказа Апългейт, като допълни, че лекарите установили инфекция и в двата ѝ бъбрека.

Актрисата сподели с феновете си, че ще остане в болницата, докато инфекцията не бъде овладяна:

„Просто ще бъда тук“, каза звездата от "Dead to Me". „Поради тази бъбречна инфекция в момента ми прилагат венозно антибиотици. И ето къде съм сега.“

„В момента държа торба със сълзи“, добави тя с ирония, шегувайки се, че понякога просто „се хвърля в обятията на медицинската сестра и плаче като луда“.

Christina Applegate hospitalized, suffering from ‘so much pain’ as she reveals new health crisis https://t.co/ZJT8mpKc7F pic.twitter.com/rHFEYpOUTg — Page Six (@PageSix) August 5, 2025

Живот с множествена склероза

53-годишната актриса страда от болки, причинени от множествена склероза – автоимунно заболяване, което засяга централната нервна система и може да доведе до проблеми със зрението, координацията, говора, двигателната активност и до силна умора.

В предишни епизоди на подкаста Апългейт разказва колко трудно е станало ежедневието ѝ след поставяне на диагнозата и как болката понякога е била почти непоносима.

„Лежа в леглото и крещя“, споделя тя. „Болката е като менгеме, което не ме пуска.“

„Понякога дори не мога да си вдигна телефона“, казва актрисата. „МС засегна ръцете ми – отивам да хвана телефона или дистанционното, а не мога дори да ги задържа.“

„Изключително болезнено, неловко и изолиращо е“, допълва тя.

Christina Applegate Hospitalized for Kidney Infection That Caused ‘So Much Pain, I’m Screaming’ https://t.co/6XMzUOyasc — People (@people) August 5, 2025

Да продължиш напред въпреки болестта

Въпреки осакатяващото си състояние, Кристина Апългейт не спира да се бори. Тя използва гласа и популярността си, за да повишава осведомеността за множествената склероза и да даде подкрепа на хора, изправени пред същото предизвикателство.

През 2024 г. стартира подкаста MeSsy заедно с Джейми-Лин Сиглър, където двете обсъждат живота с МС, родителството и личностното израстване.

Кристина има една дъщеря – тийнейджърката Сади, плод на брака ѝ с музиканта Мартин Ленобъл. Сади често я придружава на важни събития, включително наградите SAG през 2023 г. и церемонията по откриването на звездата на Кристина на Алеята на славата в Холивуд през 2022 г.