Крис Браун се обяви за невинен по обвинение в нападение с бутилка

А мериканският певец Крис Браун се обяви за невинен по обвинение в нападение, свързано със предполагаема атака с бутилка в лондонски нощен клуб, случила се преди две години.

36-годишният изпълнител е обвинен в опит за нанасяне на тежка телесна повреда на музикалния продуцент Ейбрахам Диау по време на инцидент, който прокурорите описват като „непровокиран“.

Браун е изправен и пред обвинения в причиняване на действителна телесна повреда и притежание на нападателно оръжие – в случая бутилка текила. Двете обвинения се отнасят до същото събитие и бяха добавени към обвинителния акт преди съдебното изслушване в петък.

Съдията отложи разглеждането на новите обвинения, което означава, че Браун няма да трябва да дава показания по тях до 11 юли. Основното съдебно заседание е насрочено за 26 октомври 2026 г.

Американският певец се яви в съда в Саутуарк, за да отрече обвинението за опит за тежка телесна повреда – часове след като изнесе концерт пред хиляди фенове на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Облечен в океанскосин костюм и с очила с черни рамки, музикантът не коментира, докато преминаваше покрай многобройните фотографи, събрали се пред съда в петъчната сутрин.

Пред сградата бяха дошли пет-шестима фенове, за да изразят подкрепата си, а в съдебната зала се събраха още повече, за да проследят делото.

След като зае място на подсъдимата скамейка, Браун се усмихна и намигна на жена в залата, докато чакаше появата на съдия Баумгартнер.

Той потвърди името и датата си на раждане – 5 май 1989 г., преди да бъде запитан дали се признава за виновен по обвинението. „Невинен, госпожо“, отвърна певецът.

Съобвиняемият му – 39-годишният американец Омололу Акинлолу, известен с артистичното име HoodyBaby – също пледира невинен по обвинението в опит за тежка телесна повреда.

Крис Браун беше арестуван миналия месец в петзвездния хотел Lowry в Салфорд, област Голям Манчестър, след като пристигна в Обединеното кралство за подготовка на европейското си турне.

Той прекара близо седмица в ареста, преди да бъде освободен под гаранция, след като се съгласи да заплати 5 милиона паунда.

Гаранцията представлява финансова гаранция, която цели да осигури явяването на обвиняемия в съда. Ако Браун наруши условията по освобождаването си, е възможно да загуби сумата.

Като част от тези условия, певецът трябва да пребивава на адрес в Обединеното кралство до процеса и да предаде паспорта си на полицията.

Все пак бе договорен механизъм, който позволява на Браун да изпълни ангажиментите си по световното турне Breezy Bowl XX – паспортът му се връща за пътуване до концертите, след което отново се предава на властите.

Турнето започна на 8 юни с концерт в Амстердам, а британската част стартира миналия уикенд.

По време на първата вечер в Манчестър в неделя, Браун благодари на феновете „че дойдоха и ме подкрепиха“.

„И благодаря на затвора“, пошегува се той, намеквайки за времето, прекарано в ареста. „Беше наистина хубаво.“

Крис Браун е една от най-големите звезди в американския R&B – носител на две награди „Грами“ и с 19 сингъла в топ 10 на британската класация, включително хитовете Turn Up The Music, Freaky Friday, With You и Don't Wake Me Up.

Миналата седмица той спечели наградата за Най-добър мъжки R&B/поп изпълнител на церемонията BET Awards в Лос Анджелис.

Бивш партньор на поп звездата Риана, настоящото му турне отбелязва 20-годишнината от излизането на едноименния му дебютен албум.

Миналия месец, представяйки обвинението, прокурорите заявиха, че предполагаемата жертва – Ейбрахам Диау – се е намирал до бара в клуба Tape в Сохо на 19 февруари 2023 г., когато Браун е извършил „непровокирана атака“, при която Диау е бил удрян няколко пъти с бутилка.

„След това подсъдимият го е преследвал до отделна част на нощния клуб, където жертвата е била многократно удряна с юмруци и ритана от него и друг човек“, добави прокурорът.

След явяването си в съда, Браун ще има още две изяви този уикенд на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон.

Следващото съдебно изслушване ще се състои след края на европейския етап от турнето му.