Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

А мериканският R&B изпълнител Крис Браун беше признат за виновен по дело за жестоко нападение от куче, което остави икономката му трайно осакатена и обезобразена. След двуседмичен съдебен процес в Лос Анджелис, съдебните заседатели се произнесоха в полза на пострадалата Мария Авила. Тя е била нападната от огромна кавказка овчарка, собственост на музиканта, докато е изхвърляла боклука в имението му в Тарзана, Калифорния, през 2020 г, пише ВВС.

Сега Браун и неговата компания Black Pyramid LLC трябва да платят на жертвата сумата от 12,9 милиона долара (9,7 милиона британски лири) за проявена престъпна небрежност.

„Уплаших се от кръвта“: Певецът избягал, за да избегне медиен цирк

Пред съда Мария Авила разказа разтърсващи детайли за инцидента. Кучето на име Хадес е откъснало големи парчета от плътта ѝ, което е довело до трайно обезобразяване на лицето, дълбоки белези, частична загуба на зрението и необратимо увреждане на нервите.

По време на процеса станаха ясни скандални факти за реакцията на певеца. Вместо да набере спешния телефон 911 или лично да окаже първа помощ на разкъсваната от болка жена, Крис Браун е избягал панически от местопрестъплението. Пред съдебните заседатели той призна, че е слязъл долу по боксерки и е видял служителката си да лежи неподвижно в локва от кръв.

„Кръвта просто ме уплаши и бях в шок“, оправда се Браун. Той допълни, че е послушал съвета на мениджъра си да напусне веднага къщата, тъй като се опасявал от „медиен цирк“, ако гласът му бъде записан от диспечерите на Спешна помощ или ако бъде заварен от полицията на място.

Музикантът се опита да прехвърли вината, твърдейки, че кучето е било купено от охраната му за защита срещу преследвачи и крадци, а икономките били предупредени да не излизат без бодигардове. Авила и сестра ѝ Патрисия обаче категорично отрекоха да е имало такъв разговор и изтъкнаха сериозната езикова бариера между тях и работодателя им.

Chris Brown ordered to pay housekeeper $13m after dog attack https://t.co/kYSCGrfoy4 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 1, 2026

Белези за цял живот

Говорейки на испански език пред съда чрез преводач, Мария Авила показа на журито тежките белези по лицето си, минаващи под лявото око и нагоре по челото, както и дълбоко увредената кожа на лявата си ръка, където хирурзите са присаждали кожа от корема ѝ. Тя заяви, че никога повече няма да може да работи поради липса на сила в крайника и развит тежък посттравматичен стрес, който не ѝ позволява да доближава кучета.

Освен огромното обезщетение за Мария, съдът присъди допълнителни 885 000 долара на сестра ѝ Патрисия, която е станала свидетел на ужаса, както и 50 000 долара на съпруга на пострадалата Оскар Оливо.

„След повече от пет години тежки съдебни битки срещу Крис Браун, най-накрая постигнахме справедливост“, обяви пред медиите адвокатът на семейството Майкъл К. Мърфи.

Проблемите със закона не спират

Въпреки тежката присъда, Крис Браун в момента е на мащабно съвместно турне в САЩ заедно с друга R&B легенда – Ъшър.

Това обаче далеч не е единственият юридически кошмар за певеца, известен в миналото и с бруталния побой над тогавашната си приятелка Риана. През октомври тази година Браун предстои да се изправи пред съда във Великобритания по обвинение, че е нападнал и ударил с бутилка музикален продуцент в нощен клуб през 2023 г. През януари той беше арестуван в Лондон и в момента е на свобода под гаранция.