Освободиха Крис Браун под гаранция от £5 милиона

А мериканският певец Крис Браун беше освободен под гаранция в размер на £5 милиона от съд в Лондон, след като бе обвинен в „непровокирано нападение“ в нощен клуб през 2023 година.

Арестуваха Крис Браун в Манчестър

36-годишната звезда, носител на награда „Грами“, все още не е дала официално изявление дали се признава за виновен по делото. Според условията на освобождаването му, той ще може да започне световното си турне следващия месец, както първоначално е планирано.

Браун беше арестуван миналата седмица и впоследствие обвинен в причиняване на тежка телесна повреда, след като се твърди, че е нападнал музикален продуцент с бутилка текила.

Той не присъства на съдебното заседание в сряда в Кралския съд в Саутуарк, на което беше определена сумата за гаранцията. Съдията постанови, че трябва да бъдат внесени £5 милиона като обезпечение за освобождаването му.

Гаранцията представлява финансова гаранция, която има за цел да гарантира, че обвиняемият ще се яви на следващите съдебни заседания. В случай на нарушение на условията, Крис Браун може да загуби внесената сума.

US R&B star Chris Brown released on bail, with £5m security fee, after London assault charge and will be able to go on international tour https://t.co/B1LHAGGzkI