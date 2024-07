Свещеници, покровителство и власт: Туск преследва политическите си врагове

Н якогашната могъща полска партия "Право и справедливост" (PiS) е под обсада.

Премиерът Доналд Туск и неговите министри продължават кампанията си за търсене на отговорност от "Право и справедливост" за корупционните практики, които според тях са били извършени по време на осемгодишното управление на популистката партия, приключило през декември.

Няколко депутати от партията и членове на нейния младши крайно десен коалиционен партньор "Суверенна Полша" са изправени пред възможни съдебни процеси и присъди за лишаване от свобода, което може да ги отслаби преди решаващите президентски избори през следващата година.

Президентската надпревара е най-добрата надежда на "Право и справедливост" да попречи на Туск да консолидира властта си. Един президент от "Право и справедливост" би могъл, както направи настоящият президент Анджей Дуда, да усложни дневния ред на Туск, като се има предвид, че министър-председателят не разполага с достатъчно голямо парламентарно мнозинство, за да преодолее президентското вето.

Туск е получавал критики за постоянното си фокусиране върху партията "Право и справедливост", като недоброжелателите му твърдят, че това става за сметка на амбициозни държавни проекти и други въпроси като удвояването на необлагаемия доход, пише Politico.

Но той не показва признаци на отстъпление от предизборното си обещание да преследва всички престъпления на предишното управление - нещо, което е рядкост в Полша.

Миналия месец Туск осъди своите предшественици: "Крадци, мошеници, хора без съвест, които ограбваха Полша в продължение на толкова много години" и добави: "Това е един от четирите ангажимента, които поех, и той беше, че ще държим злото отговорно".

След опита за убийство на Фицо: Полският премиер с шокиращо разкритие

Списъкът с предполагаеми нарушения е дълъг

Новото правителство обвинява старото в прахосване на огромни суми пари за проект за изграждане на ново огромно летище в централната част на Полша, лошо управление на PKN-Orlen, контролираната от държавата рафинерия, и други контролирани от правителството компании, злоупотреба с обществените медии, като ги превръща в пропагандни канали, закупуване на шпионски софтуер за следене на политически опоненти, назначаване на “лоялни хора” по висшите етажи на администрацията и държавните компании и използване на държавните пари като политически фонд, пише Politico.

"Тези дела са многобройни и изискват изключителна решителност от страна на прокурорите, но също така и голямо внимание към детайлите", заяви през уикенда министърът на правосъдието и главен прокурор Адам Боднар и добави: "Отчитането на злоупотребите на предишното правителство не може да бъде пропаганден механизъм, то трябва да бъде истинска юридическа работа."

Опозицията настоява, че Туск и неговата администрация са започнали лов на вещици срещу нея.

"Обръщаме се към всички с добра воля да се включат в защитата на тези преследвани хора, които са подложени на жестоко насилие по заповед на Туск и Боднар", заяви Михал Вош, депутат от "Суверенна Полша", на пресконференция във вторник.

Миналия месец Вош беше лишен от депутатски имунитет по обвинения, че е участвал в закупуването на шпионски софтуер "Пегас", който според правителството е бил неправомерно използван за следене на опозиционни политици.

Очаква се тази седмица ръководеното от Туск парламентарно мнозинство да снеме имунитета на Марчин Романовски, друг депутат от "Суверенна Полша" и бивш заместник-министър на правосъдието. Обвинението е, че той е участвал в предполагаемата злоупотреба с Фонда за правосъдие - специален паричен фонд под контрола на министъра на правосъдието, който е предназначен за подпомагане на жертвите на престъпления, но според прокурорите е бил използван за политически цели.

Тази седмица Туск заяви, че от фонда са били откраднати над 26 млн. евро.

Според прокуратурата мащабът на злоупотребите може да е много по-голям, като може да достигне до 400 млн. злоти.

