"Измама срещу долара“: Защо криптоманията достига нови върхове

П обедата на Доналд Тръмп има привкус на отмъщение - не само за него, но и за криптобраншовете и техните активи по избор. През изборната нощ, когато стана ясно, че Тръмп е спечелил президентските избори в Америка, цената на биткойна, най-търгуваната криптовалута, скочи с 10%. На 11 ноември, когато републиканците се доближиха до поемането на контрола над Конгреса, тя достигна рекордните 89 000 долара. От средата на октомври досега тя е нараснала с 45%.

С изключение на стабилните валути, които са предназначени да избягват ценови колебания, 20-те най-големи криптовалути поскъпнаха средно дори по-бързо от биткойна през последната седмица. Dogecoin, мемори монета, често промотирана от Илон Мъск, фен на Тръмп, превърнал се в съветник, се е увеличила повече от два пъти от деня на изборите. Стойността на световния пазар на криптовалути достигна 3 трлн. долара за първи път на 12 ноември.

Това бележи зашеметяващо завръщане от 2022-2023 г., когато перфектната буря накара криптовалутите да се сринат от върховете, които бяха достигнали по време на манията през 2021 г. Тогава Федералният резерв повишаваше лихвените проценти с бързи темпове, охлаждайки спекулативната треска, която беше обхванала пазарите след пандемията от COVID-19. Лошото управление и измамите доведоха до срив на няколко криптофирми, които някога бяха смятани за надеждни - не на последно място FTX, една от най-големите криптоборси - и опетниха цялата индустрия. Финансовите наблюдатели, които се съмняваха в полезността на крипто, започнаха да се оплакват.

"Ледена девойка", "убиец" и "граничен цар": Кой влиза в екипа на Тръмп и кой е аут

В края на 2023 г., когато стартираха първичните избори за президент на Америка, индустрията видя възможност да обърне нещата в своя полза. През следващите месеци Тръмп се оказа бомбастичен защитник на криптовалутите. Онлайн той популяризира World Liberty Financial, проект за децентрализирано финансиране, подкрепен от семейството му. По време на митинги той обеща да превърне Америка в „биткойн суперсила на света“. По време на изборния цикъл криптолобистите похарчиха над 100 млн. долара за подкрепа на симпатизиращи им кандидати за Конгреса.

Настроението по време на кампанията е една от причините криптоинвеститорите да приветстват завръщането на Тръмп в Белия дом. Те също така се надяват, че смяната на управлението ще направи регулацията по-благосклонна към крипто. През юли, когато Тръмп се обърна към възторжената тълпа на най-голямото джамборе на индустрията, най-силната радост избухна, когато той обеща да уволни Гари Генслър, председателя на Комисията по ценни книжа и борси (SEC).

