Туск: Отдавна подозираме Унгария, че предоставя чувствителна информация на Русия от Съвета на ЕС

23 март 2026, 09:26
Източник: iStock Photos

П олският премиер Доналд Туск снощи заяви във връзка с публикация във в. „Вашингтон пост“, че Полша „е имала подозрения“ , че унгарското правителство от години е предоставяло подробна информация на Русия за срещите на Съвета на ЕС, предаде Асошиейтед прес.

Скандал, Полша не покани Орбан и унгарския посланик

Изданието, позовавайки се на няколко настоящи и бивши европейски служители по сигурността, съобщи, че унгарското правителство, водено от Виктор Орбан, отдавна е предоставяло на Москва достъп до дискусии по чувствителни теми в Европейския съюз.

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто редовно е провеждал разговори по време на почивките на срещите на Съвета на ЕС, за да предостави на руския си колега Сергей Лавров „директни доклади за обсъжданията“ и да обсъдят възможните решения, съобщи „Вашингтон пост“.

Полша обвини Унгария в проруски политики

„Новината, че хората на Орбан подробно са информирали Москва за срещите на Съвета на ЕС не трябва да е изненада за никого“, написа полският премиер в социалната мрежа X.

„Имахме нашите подозрения за това от дълго време. Това е една от причините да говоря само когато е строго необходимо и да казвам толкова, колкото е нужно“, добави той.

В какво Полша се опитва да убеди Унгария

Сиярто от своя страна отвърна на коментара на Туск в X, наричайки го „фалшива новина“.

„Фалшива новина, както обикновено. Говорите лъжи, за да подкрепите партия ТИСА и да установите провоенно марионетно правителство в Унгария. Няма да го получите“, написа Сиярто.

ТИСА е основната опозиционна партия в Унгария, която в момента води в проучванията, три седмици преди парламентарните избори.

Орбан: Украинското разузнаване ни шпионира през смартфоните ни

Отношенията между Варшава и Будапеща са обтегнати, след като Унгария блокира европейската помощ за Украйна и поддържа тесни връзки с Русия, припомня АП. 

Източник: Валерия Динкова, БТА    
Туск Унгария Русия ЕС информация
Мистерията „Околчица“: Нови разкрития около трагедията и експертизите

Мистерията „Околчица“: Нови разкрития около трагедията и експертизите

Петролът скача, напрежението ескалира: Ултиматумът на Тръмп към Иран изтича

Петролът скача, напрежението ескалира: Ултиматумът на Тръмп към Иран изтича

Финансовият министър: Компенсация за тока на бизнеса би била добра мярка

Финансовият министър: Компенсация за тока на бизнеса би била добра мярка

Почина звезда от хитовите сериали Supernatural и iZombie

Почина звезда от хитовите сериали Supernatural и iZombie

14% от сделките с имоти са спекулативни

14% от сделките с имоти са спекулативни

pariteni.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

След най-тежката железопътна катастрофа в Гърция: Съдебният процес започна

Четирима пострадали, сред които и дете, при тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

Скиори и сноубордисти изпратиха „родопски огън“ на Малена Замфирова от Пампорово

23 март: Почитаме св. Лидия и мъчениците Никон и Лука

Внимание, шофьори! Временно ограничават движението по АМ "Струма"

Рекорден брой нарушения преди вота, вече текат разследвания

Ерата на дигиталната измама: Вижте защо най-лесният начин да познаете AI видеото е неговото лошо качество

Израел нанесе мащабна вълна от удари в Техеран

Голямата лъжа за детокса: Защо гладуването не работи и как тялото всъщност се чисти само?

Козметичен трик или реална грижа? Истината, която експертите крият за популярен продукт

Първите богове на Земята: Мистерията на Анунаките и тайната на техния „ужасяващ блясък“

Зимата не си тръгва: До минус 4° в началото на седмицата, валежи от дъжд и сняг

Kрайната десница с провал на местните избори във Франция

Божидар Саръбоюков с бронз в скока на дължина на Световното в зала

Израел обяви, че ще воюва до край и разширява наземната операция в Ливан

Приключиха мирните преговори между САЩ и Украйна в Маями

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

8 причини защо кучето ви хърка

Сняг в края на март

Дунавски залез спечели фотоконкурс за времето в Добрич

Любов, музика и още нещо: Мила Роберт и Бенджи обикалят Лондон

Седмичен хороскоп 23 - 29 март: Седмица на промени, важни решения и нови възможности

Ивелин Попов: Цар футбол ми даде всичко, но и аз бях щедър към него

Дон Хулио стана синоним на победител с Левски

Георги Клисурски: Компенсация за тока на бизнеса би била добра мярка

„Тренд”: Очертава се шестпартиен парламент, БСП е на ръба

