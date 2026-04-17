Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Създаден да оцелее там, където всичко останало би се превърнало в прах, този самолет не е просто транспортно средство. Той е последната линия на отбрана на Съединените щати – летящ команден център, проектиран да функционира по време на ядрена война

17 април 2026, 14:15
Източник: GettyImages

В света на голямата политика съществува един символ на американската мощ, който е далеч по-познат от всички останали – белият Boeing 747 със синя ивица, известен като Air Force One.

Но докато „Летящият Овален кабинет“ е предназначен за блясъка на дипломацията и комфорта на държавния глава, в сянката му работи друг, далеч по-зловещ и технологично напреднал летателен апарат. Това е E-4B „Nightwatch“ – машината, която светът познава като „Самолетът на Страшния съд“.

Генезисът на една апокалиптична идея

Корените на програмата достигат до най-мрачните години на Студената война. След Кубинската ракетна криза Вашингтон осъзнава, че в случай на ядрен удар, наземните командни центрове, включително Пентагонът, биха били първите мишени. Решението е логично, макар и технологично предизвикателно: управлението на армията и ядрения арсенал трябва да бъде изнесено в небето.

Първият модел, E-4A, полита през юни 1973 г., а по-модерният E-4B влиза в експлоатация през 1980 г. Първият президент, който демонстрира възможностите му, е Джими Картър през 1977 г. Още тогава той заявява пред репортери, че се надява този самолет никога да не бъде използван по предназначение, тъй като съществуването му е пряко доказателство за реалната заплаха от ескалиращ ядрен конфликт.

Технологична броня срещу невидимия враг

E-4B „Nightwatch“ е модифицирана версия на легендарния Boeing 747-200, но приликите с гражданския самолет свършват до външния вид. Екстериорът на машината е покрит със специална топлинна и ядрена защита. Прозорците са подсилени с метална мрежа, която предпазва екипажа от електромагнитния импулс (EMP), генериран от ядрена експлозия – феномен, който би изпържил електрониката на всеки стандартен модерен самолет. Дори пилотската кабина е оборудвана със специални защитни екрани, които да предотвратят ослепяването на пилотите от светлинното излъчване на взривовете.

Една от най-характерните черти е т.нар. „радом“ – изпъкналост в горната част на фюзелажа, в която са скрити над 67 сателитни антени и чинии. Тази технология позволява на самолета да поддържа сигурна връзка с всяка точка на света, включително с потопените дълбоко в океана атомни подводници, чрез антена, която се спуска на километри зад самолета по време на полет.

Любопитен факт е, че много от системите на борда остават аналогови – решение, което ги прави практически невъзможни за хакване от разстояние.

Град в облаците за 160 хиляди долара на час

Цената за поддържането на това „въздушно чудо“ е зашеметяваща. Експлоатацията на E-4B струва на американските данъкоплатци точно $159 529 на час, което го прави най-скъпият самолет в целия инвентар на ВВС на САЩ. Флотът се състои от четири машини, базирани във военновъздушната база „Офът“ в Небраска.

Вътрешността на самолета е разделена на шест функционални зони на площ от близо 465 квадратни метра. Тук се намират:

  • Команден център:Сърцето на самолета, където висши военни офицери ръководят стратегически операции.
  • Конферентна и брифинг зала: Място за съвещания и връзка с медиите.
  • Оперативна работна зона: Мястото за аналитичния екип.
  • Зона за почивка: Оборудвана с 18 легла за екипажа, който може да наброява до 112 души.

Благодарение на способността си да се презарежда с гориво във въздуха, E-4B може да остане в небето в продължение на няколко дни. Без презареждане той може да лети 12 часа без прекъсване.

Мисията: Постоянна готовност за края на света

Въпреки че е наричан „самолет на Страшния съд“, E-4B изпълнява и по-прозаични, но важни задачи. Той често транспортира министъра на отбраната при международни посещения. Въпреки това, основната му мисия остава непроменена от 1975 г. насам: поне един от четирите самолета е в състояние на пълна бойна готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Двигателите му не се гасят напълно, а екипажът е готов да излети в рамките на броени минути. Целта е ясна – ако президентът, министърът на отбраната или началникът на обединените щабове трябва да напуснат Вашингтон светкавично, те ще имат на разположение напълно функциониращ Пентагон в небето.

Бъдещето и краят на една легенда

Въпреки своята изключителност, флотът на „Nightwatch“ застарява. Машините са на повече от 40 години и поддръжката им става все по-трудна поради липсата на резервни части. Според данни на Информационна агенция AFP, Пентагонът вече е започнал разработката на наследник, известен като SAOC (Survivable Airborne Operations Center).

Очаква се новите самолети да влязат в строй около 2036 г. Дотогава старите Boeing 747 ще продължат да кръжат над Америка – тихи свидетели на една ера, в която мирът се крепи на готовността за най-лошото. Както отбелязва военният експерт Тод Харисън от Центъра за стратегически и международни изследвания пред Air Force Times, нивото на физическа сигурност и устойчивост, което този самолет предоставя, остава без алтернатива дори в ерата на кибервойните.

E-4B остава напомняне, че докато човечеството мечтае за мир, генералите винаги планират за деня, в който небето може да се превърне в единственото сигурно убежище.

Източник: Air Force Times, All That Is Interesting, Business Insider    
Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

Маверик се завръща: Официално потвърдиха „Топ Гън 3“ след историческия успех от 1,5 милиарда долара

Маверик се завръща: Официално потвърдиха „Топ Гън 3“ след историческия успех от 1,5 милиарда долара

Почивка и шопинг извън ЕС: До колко евро стоки може да внесете от чужбина

Почивка и шопинг извън ЕС: До колко евро стоки може да внесете от чужбина

pariteni.bg
''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

carmarket.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 18 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 21 часа
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 16 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 17 часа
Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Любопитно Преди 11 минути

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

<p>&bdquo;Голото&ldquo; оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi</p>

„Голото“ оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

Технологии Преди 28 минути

От Италия с любов: удоволствието да минеш през серпентините на Стелвио се въплъщава в модерния едноименен турър на Moto Guzzi, докато Tuono 457 идва под формата на „гол“ адреналин с марка Aprilia

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

България Преди 48 минути

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

България Преди 52 минути

Той е дългогодишен учител в ОУ “Петко Р. Славейков” в град Велико Търново

<p>&bdquo;Това е почти паранормално&ldquo;:&nbsp;Изложба за &bdquo;Титаник&ldquo; се наводни на годишнината от трагедията</p>

Изложба за „Титаник“ потъна във вода точно на годишнината от трагедията

Любопитно Преди 1 час

Музеят „Воло“, известен с разказите за духове, претърпя странен инцидент – залите с артефакти за 6 млн. долара бяха наводнени без видима причина точно на 14 април. Собствениците са в шок: „Това е повече от ирония, това е почти паранормално“

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Свят Преди 1 час

Трафик и задръствания по основните пътища към южната част на страната

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Любопитно Преди 1 час

Тази година форматът „Търговия с човешко лице“ включва серия от събития, насочени към непосредствен диалог с бизнеса на традиционна търговия

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

България Преди 1 час

Огънят е избухнал в индустриалната зона край Околовръстното шосе

Сара Фъргюсън

Откриха Сара Фъргюсън: Къде се укрива Фърги след ареста на принц Андрю

Любопитно Преди 1 час

Фъргюсън, която загуби титлата си херцогиня на Йорк, след като Андрю беше лишен от кралските си почести от брат си крал Чарлз, беше видяна за последно сред семейство и приятели на кръщенето на внучката си Атина, второто дете на принцеса Беатрис, през декември 2025 г.

Политическо напрежение в Будапеща - Мадяр призова за търпение

Политическо напрежение в Будапеща - Мадяр призова за търпение

Свят Преди 1 час

Той подчерта, че все още няма окончателно решение за ключови постове като министрите на образованието и културата, като уточни, че има няколко обсъждани кандидати

700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

България Преди 1 час

Средствата ще бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет

Тежки критики и огромни разходи в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Тежки критики и огромни разходи в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 1 час

Победа в задачата „Дневна“ ще изравни силите или ще даде значителна преднина на единия отбор

<p>САЩ: Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници</p>

Генерал от САЩ: Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници

Свят Преди 1 час

Той добави, че Америка е "силно обезпокоена" от плана на Кремъл

МВР иззе пушка и около 60 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия при акция в Сандански

МВР иззе пушка и около 60 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия при акция в Сандански

България Преди 1 час

Полицията е задържала 62-годишния собственик и е образувано досъдебно производство

Проучване на dentsu показва: подценяването на видео съдържанието за изграждане на марките, създава много пропуснати възможности

Проучване на dentsu показва: подценяването на видео съдържанието за изграждане на марките, създава много пропуснати възможности

Любопитно Преди 2 часа

Ново глобално изследване – The Brand Reset – надгражда експертизата на dentsu в областта на икономиката на вниманието, като за първи път свързва вниманието, силата на бранда и продажбите. То поставя под въпрос фокуса на индустрията върху краткосрочните резултати

Retail & Manufacturers Community Day: Как се променят бизнеса и потребителите с помощта на новите технологии

Retail & Manufacturers Community Day: Как се променят бизнеса и потребителите с помощта на новите технологии

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

Владо Карамазов снима под земята, помагат му миньори

Edna.bg

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Edna.bg

Спас Делев: Лудогорец не е това, което беше, на 36 години няма смисъл да съм национал

Gong.bg

Звездата на Комо не мисли за връщане в Реал Мадрид, а за Мондиал 2026 с Меси

Gong.bg

Голям пожар в индустриалната зона на Пловдив (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Какво ще е времето в изборния ден и през следващата седмица

Nova.bg