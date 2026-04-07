„Самолетът на Страшния съд“ излетя малко преди крайния срок за Иран

Е дин от американските „самолети на Страшния съд“ беше забелязан да кръжи над ключова военновъздушна база в Небраска в понеделник, само часове преди крайният срок на президента Тръмп за Иран да приеме неговото мирно споразумение да изтече.

Boeing E-4B Nightwatch, който е проектиран да защитава служители, отговарящи за националната сигурност, и да поддържа функционирането на правителството по време на ядрена война, беше засечен над военновъздушната база Офът, където се намира щабът на Стратегическото командване на САЩ.

Самолетът е излетял от Офът в 10:17 ч. източно стандартно време, като е обиколил района поне шест пъти, преди да кацне обратно в базата, пише The New York Post, позовавайки се на информация в Daily Mail.

Движенията на самолета редовно се следят от системи за проследяване на полети по време на периоди на високо напрежение, като полет миналата година привлече внимание само дни преди САЩ да се присъединят към Израел в 12-дневната военна кампания за бомбардиране на ядрените съоръжения на Иран.

Сега Тръмп е поставил краен срок до вторник за Иран да се съгласи с неговия мирен план и да отвори Ормузкия проток, в противен случай САЩ ще унищожат електроцентралите и мостовете на ислямската република. „Цялата страна може да бъде заличена за една нощ, и тази нощ може да е утре вечер“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом в понеделник.

САЩ разполагат с флот от четири E-4B, които извършват редовни полети през цялата година, за да поддържат военна готовност.

Nightwatch служи като въздушен команден център за президента, министъра на отбраната и председателите на Съвместния комитет на началник-щабовете, за да се гарантира непрекъснато критично командване, контрол и комуникация в случай на извънредни ситуации. С 18 легла, зала за брифинги, зона за работа в екип, конферентна зала, командна зала и отделена зона за почивка, разположени на три палуби, самолетът е проектиран да бъде „летящ Пентагон“ в случай на национална извънредна ситуация.

Самолетът е силно модифициран, за да издържа на ядрени взривове, кибератаки, електромагнитни импулси и други бедствия, които биха могли да застрашат САЩ.

Всеки E-4B Nightwatch може да превозва екипаж до 112 души и има обсег от над 7000 мили (11 265 километра). Самолетът разполага също с термична и ядрена защита и може да комуникира с всеки, навсякъде по света, благодарение на 67-те сателитни чинии и антени, разположени в неговия радиопрозрачен купол.