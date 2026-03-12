Свят

Самолетът на „Страшния съд“ отново в небето над САЩ

12 март 2026, 13:06
Самолетът на „Страшния съд“ отново в небето над САЩ
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

З ловещият самолет на „Страшния съд“ бе забелязан да лети над Калифорния за втори път в рамките на два месеца, пише The Post.

Огромният Boeing E-6B Mercury, който служи за център за спешни операции на президента в случай на ядрена война, прелетя над Фресно през уикенда. Ръководството на летището съобщи, че машината е извършвала заходи над обекта и е прекарала два часа в симулирани кацания, оставяйки очевидците изумени.

"Самолетът на Деня на Страшния съд" беше забелязан над Средния Запад в САЩ

Въздухоплавателното средство служи като платформа за ядрен контрол и стратегически команден пост. Ако самолетът трябваше да изпълни реалната си мисия, това би означавало, че САЩ са се насочили към ядрена война.

Платформата може да контролира бомбардировачи, ракети и подводници с балистични ракети. Тя може да остане във въздуха до 12 часа без презареждане и е способна да презарежда по време на полет, за да удължи мисията си още повече.

Машината е конструирана така, че да поддържа глобални комуникации и да оперира дори ако наземните командни центрове са извън строя, функционирайки по същество като мобилен Пентагон в небето.

„Те могат да контролират бомбардировачите, ако те са в готовност; могат да контролират ракетите, защото те винаги са в готовност, и очевидно могат да контролират нашите балистични подводници“, заяви генерал-майор Гарисън пред Fox 26. „Всичко е комбинирано в едно“.

САЩ с послание към Русия: "Самолетът на Страшния съд" кацна в Европа

Самолетът предизвика паника в началото на годината, когато бе забелязан на международното летище в Лос Анджелис. Тогава обаче министърът на отбраната Пийт Хегсет използваше машината за своята обиколка „Арсенал на свободата“. На борда тогава беше и дясната интернет личност Лора Лумър.

Появата на самолета на „Страшния съд“ се случва на фона на конфликта в Близкия изток между Иран и силите на САЩ и Израел. Войната се усети в целия САЩ. Цените на бензина скочиха рязко, приковавайки погледите към Близкия изток в конфликт, който промени Иран завинаги.

САЩ и Израел убиха върховния лидер на страната Аятолах Али Хаменей в края на миналия месец. Иран замени Хаменей с един от синовете му – Аятолах Моджтаба Хаменей, макар докладите да сочат, че той е бил ранен в началото на войната.

„Самолетът на Страшния съд“ кацна във Вашингтон на фона на напрежението между Тръмп и Иран

Президентът Доналд Тръмп и Хегсет индикираха във вторник, че това ще бъде денят на най-интензивни бомбардировки в Иран.

РИА Новости: САЩ вдигнаха самолет на "Страшния съд"

„Днес отново ще бъде нашият най-интензивен ден на удари вътре в Иран: най-много изтребители, най-много бомбардировачи, най-много удари, с разузнавателни данни, по-прецизни и добри от всякога“, каза Хегсет по време на брифинг в Пентагона.

Самолет на Страшния съд Boeing E-6B Mercury Ядрена война Калифорния Иран Близък изток Военен самолет Стратегически команден пост САЩ Конфликт
Последвайте ни
Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Жестоко убийство в Елинпелинско: Жена откри съпруга си окървавен в спалнята им

Жестоко убийство в Елинпелинско: Жена откри съпруга си окървавен в спалнята им

Джинеон Бек: 31-годишният мъж, който реши 60-годишната задача за

Джинеон Бек: 31-годишният мъж, който реши 60-годишната задача за "движещия се диван"

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Porsche потвърди, че иска да направи нови GT и хиперколи, но феновете ще решат

Porsche потвърди, че иска да направи нови GT и хиперколи, но феновете ще решат

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НС прие&nbsp;нови санкции срещу дискриминацията</p>

НС прие на второ четене нови санкции срещу дискриминацията

България Преди 20 минути

Повишава се глобата за всеки, който извърши нарушение по смисъла на закона, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание

Силно земетресение разлюля Гърция

Силно земетресение разлюля Гърция

Свят Преди 31 минути

Трусът е бил на дълбочина приблизително 10 километра

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

България Преди 42 минути

Ситуацията е изключително лоша, заяви Цончо Ганев

Лукс за 350 000 долара: Какво има в „утешителните“ торбички на номинираните за „Оскар“

Лукс за 350 000 долара: Какво има в „утешителните“ торбички на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 48 минути

Номинираните за „Оскар“ ще получат подаръчни торбички на стойност 350 000 долара, включващи луксозни ваканции в Коста Рика и Лапландия, козметични процедури, липосукция, златни лакомства и дори консултации за предбрачни договори

Задържаният за подкуп служител на ГДБОП бе оставен в ареста и на втора инстанция

Задържаният за подкуп служител на ГДБОП бе оставен в ареста и на втора инстанция

България Преди 1 час

Какво представляват неправителствените организации и защо около тях често има спорове?

Какво представляват неправителствените организации и защо около тях често има спорове?

Любопитно Преди 1 час

Надежда Цекулова е гост в подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от "Тройка на разсъмване"

<p>ГЕРБ-СДС предлага добавките за Великден и Коледа да се изплащат ежегодно</p>

ГЕРБ-СДС внесе предложение великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно - през март и декември

България Преди 1 час

Предвижда се помощта да се отпуска служебно на хора, които вече получават социална подкрепа

ИТН алармира за нарушения в училището на убитото край Околчица момче

ИТН алармира за нарушения в училището на убитото край Околчица момче

България Преди 1 час

От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо

От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо

Любопитно Преди 1 час

Президентът прогнозира политическо бъдеще за популярния боксьор, обещавайки му пълна подкрепа

<p>НОИ обяви колко е&nbsp;средният осигурителен доход за януари</p>

Размерът на средния осигурителен доход за януари е 1006,70 евро

България Преди 1 час

За декември миналата година той е бил 1999,08 лева

На първо четене: НС прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

На първо четене: НС прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

България Преди 2 часа

Предвиждат се до 15 години затвор за извършване на сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст

„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

Свят Преди 2 часа

Скептични потребители в социалните мрежи веднага реагираха с обвинения, че инфлуенсърите получават възнаграждения от правителството на ОАЕ – твърдения, които неколцина от тях категорично отрекоха

,

След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

България Преди 2 часа

Според баща ѝ очакванията са тя да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до 6 месеца

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

България Преди 2 часа

Общо подкрепата ще е над 31 млн. евро

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Любопитно Преди 2 часа

Парис оспорва действията на изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн, обвинявайки ги в лошо управление на средствата, поставяне на личните им интереси на преден план и липса на адекватна финансова прозрачност

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Свят Преди 2 часа

Целта е защита на вътрешния пазар от недостиг и рязко поскъпване на горивата

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Никол Кидман проговори за развода с Кийт Ърбън: Какво се е случило зад кулисите

Edna.bg

Лилия Абаджиева с гипс и 2 фрактури след инцидент на сцена

Edna.bg

Националите отново ще домакинстват в Пловдив

Gong.bg

Собственикът на Берое: През ума не ми минава вариант с изпадане, съдията на мача с Левски ме тревожи

Gong.bg

Откриха мъртъв мъж в дома му в Софийско, разследват умишлено убийство

Nova.bg

Намериха тяло на бебе на сметище в Сливен

Nova.bg