Самолетът на „Страшния съд“ отново в небето над САЩ

З ловещият самолет на „Страшния съд“ бе забелязан да лети над Калифорния за втори път в рамките на два месеца, пише The Post .

Огромният Boeing E-6B Mercury, който служи за център за спешни операции на президента в случай на ядрена война, прелетя над Фресно през уикенда. Ръководството на летището съобщи, че машината е извършвала заходи над обекта и е прекарала два часа в симулирани кацания, оставяйки очевидците изумени.

Въздухоплавателното средство служи като платформа за ядрен контрол и стратегически команден пост. Ако самолетът трябваше да изпълни реалната си мисия, това би означавало, че САЩ са се насочили към ядрена война.

Платформата може да контролира бомбардировачи, ракети и подводници с балистични ракети. Тя може да остане във въздуха до 12 часа без презареждане и е способна да презарежда по време на полет, за да удължи мисията си още повече.

'Doomsday' plane again spotted flying low over California - as Iran tensions rocket https://t.co/TLyfGlPoS4 pic.twitter.com/tloXlC5mcU — New York Post (@nypost) March 11, 2026

Машината е конструирана така, че да поддържа глобални комуникации и да оперира дори ако наземните командни центрове са извън строя, функционирайки по същество като мобилен Пентагон в небето.

„Те могат да контролират бомбардировачите, ако те са в готовност; могат да контролират ракетите, защото те винаги са в готовност, и очевидно могат да контролират нашите балистични подводници“, заяви генерал-майор Гарисън пред Fox 26. „Всичко е комбинирано в едно“.

Самолетът предизвика паника в началото на годината, когато бе забелязан на международното летище в Лос Анджелис. Тогава обаче министърът на отбраната Пийт Хегсет използваше машината за своята обиколка „Арсенал на свободата“. На борда тогава беше и дясната интернет личност Лора Лумър.

People around the Central Valley looked up Sunday, March 8, to see a large, unmarked airplane flying unusually low and repeatedly circling the area. The plane was identified as a Boeing E-6B Mercury, often referred to as a “Doomsday Plane.”https://t.co/I2HZ6QXBl7 pic.twitter.com/4wC96Eqvym — FOX26 News (@KMPHFOX26) March 12, 2026

Появата на самолета на „Страшния съд“ се случва на фона на конфликта в Близкия изток между Иран и силите на САЩ и Израел. Войната се усети в целия САЩ. Цените на бензина скочиха рязко, приковавайки погледите към Близкия изток в конфликт, който промени Иран завинаги.

САЩ и Израел убиха върховния лидер на страната Аятолах Али Хаменей в края на миналия месец. Иран замени Хаменей с един от синовете му – Аятолах Моджтаба Хаменей, макар докладите да сочат, че той е бил ранен в началото на войната.

Президентът Доналд Тръмп и Хегсет индикираха във вторник, че това ще бъде денят на най-интензивни бомбардировки в Иран.

„Днес отново ще бъде нашият най-интензивен ден на удари вътре в Иран: най-много изтребители, най-много бомбардировачи, най-много удари, с разузнавателни данни, по-прецизни и добри от всякога“, каза Хегсет по време на брифинг в Пентагона.