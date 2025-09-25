Свят

Тръмп притиска Русия: Ванс твърди, че президентът губи "търпение" с Москва

Позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат

25 септември 2025, 07:27
Тръмп притиска Русия: Ванс твърди, че президентът губи "търпение" с Москва
Източник: БТА/AP

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" по отношение на Москва. До изказването се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"Според мен президентът започва все повече да губи търпение с руснаците, защото не смята, че те правят достатъчно за прекратяване на войната", обяви Ванс пред журналисти по време на посещение в Северна Каролина. "Според мен ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо. Мисля, че президентът беше пределно ясен в това."

Във вторник позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат. Той заяви в ООН, че Украйна може да си върне всички територии, превзети от Русия.

  • СБЛЪСЪК МЕЖДУ ПЪРВИТЕ ДИПЛОМАТИ

По-рано през вчерашния ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът между двамата, който според говорител на Държавния департамент, е продължил около 50 минути, видимо се превърна в сблъсък на американския дипломат номер едно с руския министър.

Рубио призова "убиването (в Украйна) да спре и настоя Москва да предприеме съдържателни стъпки за намиране на трайно решение на конфликта".

Лавров отвърна на огъня и "настоя, че схемите, лансирани от Киев и някои европейски столици за протакане на конфликта, са неприемливи", показва руската стенограма от разговора.

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

  • ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ ПРИВЕТСТВА НОВАТА ЛИНИЯ НА ТРЪМП

Украинският президент Володимир Зеленски похвали американския си колега за обрата в позицията му, но добави, че НАТО като организация сама по себе си не може да гарантира на 100 процента сигурността на страната му.

"Понеже международните институции са слаби, това безумие продължава. Дори членството в дългогодишния военен алианс, не значи автоматично, че си в безопасност", каза Зеленски пред Общото събрание на ООН.

Украинският лидер допълни, че е имал "добра среща" с Тръмп, който изключи присъединяване на Киев към НАТО, а през февруари скастри остро Зеленски по време на срещата им в Белия дом.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Доналд Тръмп Война в Украйна Русия САЩ Владимир Зеленски ООН Дипломация Марко Рубио Сергей Лавров НАТО
Последвайте ни

По темата

Обрат в четвъртък – жълт код за опасно време

Обрат в четвъртък – жълт код за опасно време

Ерика Кърк разкри, че носи окървавен медальон от фатална стрелба срещу съпруга ѝ

Ерика Кърк разкри, че носи окървавен медальон от фатална стрелба срещу съпруга ѝ

Кой ще плаща такса

Кой ще плаща такса "водомер"

Новоросийск под украински обстрел, жертви, ранени и материални щети

Новоросийск под украински обстрел, жертви, ранени и материални щети

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

pariteni.bg
5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 13 часа
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 12 часа
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 8 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 16 часа

Виц на деня

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

23-ма миньори оцеляха след срутване в Колумбия

23-ма миньори оцеляха след срутване в Колумбия

Свят Преди 4 минути

Те бяха блокирани повече от 24 часа

Тръмп ще ликвидира "левия тероризъм"

Тръмп ще ликвидира "левия тероризъм"

Свят Преди 32 минути

"Тази седмица ще подпиша указ за ликвидиране на тези вътрешни терористични мрежи", каза Тръмп

Българската армия представя модерни дронове пред президента Радев

Българската армия представя модерни дронове пред президента Радев

България Преди 1 час

В рамките на събитието ще бъдат представени безпилотни летателни системи на въоръжение в Сухопътните войски

Расизмът не е "омраза"

Расизмът не е "омраза"

Свят Преди 1 час

Сведен единствено до лични предразсъдъци, расизмът се представя погрешно, защото в действителност той е глобална система на власт и печалба, която поддържа неравенство и насилие

Актрисата Ингрид Бергман с писателя Ерих Мария Ремарк

25 септември: Умира човекът зад класиката, разкрила болката от войната

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Молдова: Защо това са най-важните избори за страната

Молдова: Защо това са най-важните избори за страната

Свят Преди 1 час

На парламентарните избори в Молдова тази неделя се решава бъдещето на страната - в Европа или с Русия

Xiaomi пуска два смартфона, с които да притесни Samsung

Xiaomi пуска два смартфона, с които да притесни Samsung

Технологии Преди 1 час

Китайската компания засилва конкуренцията и с Apple

Ексцентричната Михаела се лиши от името си в полза на съквартирантите в Big Brother

Ексцентричната Михаела се лиши от името си в полза на съквартирантите в Big Brother

Любопитно Преди 7 часа

Първата седмична мисия на жителите на най-популярната къща беше успешна

Участничка влезе в историята на “Игри на волята” с рекорд

Участничка влезе в историята на “Игри на волята” с рекорд

Любопитно Преди 8 часа

Теодора, Моника и Калина напуснаха надпреварата

Режим на водата се въвежда в 11 населени места в Община Ловеч

Режим на водата се въвежда в 11 населени места в Община Ловеч

България Преди 9 часа

От днес в село Брестово вода ще има от 16:00 до 19:00 ч. през два дни

Рубио настоя Русия да спре убийствата в Украйна

Рубио настоя Русия да спре убийствата в Украйна

Свят Преди 9 часа

Изказването дойде ден след като украинският президент Володимир Зеленски похвали Тръмп

Инцидент между Германия и Русия в Балтийско море

Инцидент между Германия и Русия в Балтийско море

Свят Преди 10 часа

Писториус: Не се поддаваме на провокациите на Путин

Рая Назарян: България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце

Рая Назарян: България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце

България Преди 10 часа

Задълбочаването на отношенията между парламентарните групи за приятелство на България и Япония е важна част от поддържане на парламентарния диалог

Радев: Япония е приоритетен партньор и приятел на България

Радев: Япония е приоритетен партньор и приятел на България

България Преди 13 часа

Президентът обсъди със зам.-министъра на отбраната на Япония засилване на сътрудничеството

Специални избори в Аризона отключват гласуване за файловете на Епстийн

Специални избори в Аризона отключват гласуване за файловете на Епстийн

Свят Преди 14 часа

Проектната победа на демократката Аделита Грижалва ще намали мнозинството на републиканците

Пеевски призова СОС да спре поскъпването на паркирането в София

Пеевски призова СОС да спре поскъпването на паркирането в София

България Преди 14 часа

"Недопустимо е кметът Терзиев да бърка все по-дълбоко в джоба на хората", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало"

Всичко от днес

От мрежата

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg
1

Какви птици можем да видим край Бургас

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 септември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 септември, четвъртък

Edna.bg

Първият кръг в Лига Европа продължава с нови девет интересни мача

Gong.bg

Ботев Пловдив ще опита да поеме още глътка въздух срещу летящия ЦСКА 1948

Gong.bg

Задържаният за убийството в Смолянско - професионален планински водач

Nova.bg

Хванаха 16-годишен зад волана на кола със свалени номера в Разградско

Nova.bg