Тръмп притиска Русия: Ванс твърди, че президентът губи "търпение" с Москва

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" по отношение на Москва. До изказването се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"Според мен президентът започва все повече да губи търпение с руснаците, защото не смята, че те правят достатъчно за прекратяване на войната", обяви Ванс пред журналисти по време на посещение в Северна Каролина. "Според мен ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо. Мисля, че президентът беше пределно ясен в това."

Във вторник позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат. Той заяви в ООН, че Украйна може да си върне всички територии, превзети от Русия.

Pressure or just hot air?🤷‍♂️



🇺🇸 "#Trump is becoming extremely impatient with the Russians" – Jay D. "Vance



Vance added that, in Trump's view, this war is detrimental to #russia, as the figures show.



💬 "If the Russians refuse to negotiate seriously, it will be very bad for… pic.twitter.com/fVv5DR3qnl — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) September 24, 2025

СБЛЪСЪК МЕЖДУ ПЪРВИТЕ ДИПЛОМАТИ

По-рано през вчерашния ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът между двамата, който според говорител на Държавния департамент, е продължил около 50 минути, видимо се превърна в сблъсък на американския дипломат номер едно с руския министър.

Рубио призова "убиването (в Украйна) да спре и настоя Москва да предприеме съдържателни стъпки за намиране на трайно решение на конфликта".

Лавров отвърна на огъня и "настоя, че схемите, лансирани от Киев и някои европейски столици за протакане на конфликта, са неприемливи", показва руската стенограма от разговора.

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ ПРИВЕТСТВА НОВАТА ЛИНИЯ НА ТРЪМП

Украинският президент Володимир Зеленски похвали американския си колега за обрата в позицията му, но добави, че НАТО като организация сама по себе си не може да гарантира на 100 процента сигурността на страната му.

"Понеже международните институции са слаби, това безумие продължава. Дори членството в дългогодишния военен алианс, не значи автоматично, че си в безопасност", каза Зеленски пред Общото събрание на ООН.

Украинският лидер допълни, че е имал "добра среща" с Тръмп, който изключи присъединяване на Киев към НАТО, а през февруари скастри остро Зеленски по време на срещата им в Белия дом.