Кремъл с коментар за срещата между Тръмп и Путин

К ремъл заяви днес, че е възможно да бъде постигнат напредък по организирането на среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин след встъпването в длъжност на новия американски президент на 20 януари, предаде Ройтерс.

Руският президент е готов да се срещне с новия лидер на САЩ без никакви условия, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Организирането на такива контакти изисква желание и политическа воля от страна на Вашингтон, коментира Песков на брифинг по повод изявленията на Тръмп за плановете му да се срещне с Путин.

Тръмп: Путин иска да се срещнем и ние подготвяме това

Тръмп каза вчера, че се подготвя среща между него и Путин, но не посочи никакъв срок.

Говорителят на Кремъл заяви, че приветства факта, че Тръмп демонстрира желание да решава проблемите чрез диалог.

Kremlin says Putin is open to unconditional talks with Trump after US president-elect says their meeting is being arranged pic.twitter.com/sgoPRml06s