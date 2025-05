Кремъл: Отговорът на Украйна на предложението за временно примирие е двусмислен

Р усия иска да получи окончателен отговор от Украйна на предложението на руския президент Владимир Путин за тридневно прекратяване на огъня, което да съвпадне с честванията този месец на победата над нацистка Германия във Втората световна война, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл, в което Москва разкритикува досегашната реакция на Киев като двусмислена и исторически погрешна.

В понеделник Путин обяви тридневно прекратяване на огъня в Украйна за 80-годишнината от победата на Съветския съюз и неговите съюзници във Втората световна война.

Кремъл съобщи, че 72-часовото прекратяване на огъня ще бъде в сила от 8 и 9 май, когато Путин ще посрещне редица международни лидери, включително китайският президент Си Цзинпин, за тържествата по случай 80-годишнината от победата над нацистка Германия, до 10 май.

Зеленски за предложението на Путин: Нуждаем се от 30-дневно "примирие", а не от двудневно

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски изглежда вече е изключил подобно прекратяване на огъня, като заяви, че е готов да се съгласи само ако примирието продължи поне 30 дни - идея, върху която според Путин има нужда да се поработи доста, преди да стане реалност. Зеленски също така заяви, че предвид продължаващата война с Русия Украйна не може да гарантира безопасността на чуждестранните високопоставени гости, които ще пристигнат в Москва за парада на 9 май.

Руското министерство на външните работи заяви, че коментарите на украинския президент представляват отправяне на заплаха, а заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че никой не може да гарантира, че Киев ще доживее до 10 май, ако Украйна извърши нападение срещу Москва по време на честванията на 9 май.

Zelensky says won't play Putin's 'games' with short truce



Russia's proposal has been seen in Ukraine as an attempt to prevent Kyiv from hitting Moscow on the holiday, during which there is a grand military parade on Red Square and the Russian leader addresses the nation.… pic.twitter.com/XFphC8261c