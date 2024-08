"Красива жена“: Доналд Тръмп сравни външния вид на Камала Харис с този на Мелания

Д оналд Тръмп похвали вицепрезидента Камала Харис и я сравни със съпругата си Мелания Тръмп по време на разговор с Илон Мъск.

Тръмп се завърна в X, бившия Twitter, където участва в интервю със собственика му Мъск и коментира последното издание на списание Time, на чиято корица е поместена илюстрация на Харис.

Тръмп и Мъск разговаряха за функцията Spaces на X в продължение на почти два часа в интервюто на живо, което беше само аудио.

Trump says he saw Kamala Harris today on Time Magazine. He says she looked beautiful but then says it was drawing. He then says she looked like Melania Trump. pic.twitter.com/pW9ctsCt0r