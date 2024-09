Датската кралица Маргрете Втора е в болница

А бдикиралата датска кралица Маргрете Втора е хоспитализирана след падане в дома си, съобщиха датските медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Маргрете Втора, която е на 84 години, е била приета в университетската болница в столицата Копенхаген и е останала под наблюдение. Датските медии съобщават, че тя е в добро състояние.

Danish Queen Margrethe II, 84, is in hospital following a fall at her summer residence https://t.co/8l0nEmXkgh