Свят

Politico: Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун

Ларс Льоке Расмусен може да спечели само 12 места в следващия парламент на страната, но именно той може да реши кой ще управлява Дания

24 март 2026, 12:42
Politico: Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун
Източник: iStock

С ъставът на следващото датско правителство може да зависи от бивш премиер с необичаен навик - да си мие зъбите със сапун, пише POLITICO.

Социалдемократите на настоящия премиер Мете Фредериксен се очаква да получат най-много гласове на изборите на 24 март. Но дали те ще могат да сформират правителство, вероятно ще реши Ларс Льоке Расмусен, лидер на центристката партия "Модератите".

Расмусен, бивш премиер и настоящ външен министър, бе лицето на съпротивата на Копенхаген срещу заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия по-рано тази година. По това време той и Фредериксен изглеждаха като динамичен тандем, защитаващ Кралството.

Само ден преди изборите в Дания, проучванията показват почти равен резултат между десен и ляв блок, като и двата са малко под мнозинство в 179-местния парламент на страната. Модератите на Расмусен, междувременно, се очаква да спечелят 12 места.

Това го поставя в позиция или да подкрепи Фредериксен за създаване на друго центристко правителство, или да предаде властта на заместник-премиера Троелс Лунд Поулсен, лидер на центристко-дясната партия "Венстре" и предпочитан кандидат за премиер на десния блок.

Фредериксен използва тази реалност, за да подтикне избирателите да я подкрепят. "Ако Расмусен реши да подкрепи друг премиер, тогава с много голяма вероятност ще получим дясно правителство в Дания", каза тя наскоро.

  • Мете не ме дефинира

През последните четири години Социалдемократите на Фредериксен управляват в коалиция с Венстре и Модератите на Расмусен - последните наречени на измислена политическа група в популярния датски сериал "Борген".

Десните политики на правителството по миграцията, сред най-строгите в Европа, както и липсата на действия по проблеми като жилищната криза, бяха сочени като ключови причини за катастрофалния резултат на социалдемократите на декемврийските общински избори.

След тези избори членовете на партията поискаха Фредериксен да преосмисли приоритетите си и да работи с левите партии. Премиерката обаче остави опциите си отворени преди 24 март, като заяви, че може да си представи повторна коалиция с "политическия център" толкова лесно, колкото и съюз с левицата.

Последната опция е категорично отхвърлена от Расмусен, който иска повторение на центристкото управление. Политикът е водил Венстре като премиер два непоследователни мандата между 2009 и 2019 г., но след изборна загуба се отделя, за да основа Модератите като алтернатива на историческата ляво-дясна политическа система в Дания.

Предстоящите избори Расмусен отхвърля възможността да улесни лявоцентрична коалиция, като заявява, че няма да партнира с крайнолевия "Червено-зелен съюз", чиято подкрепа би била необходима за осъществяването на такова правителство.

Той също така настоява, че не цели да доведе дясното до власт, както твърди Фредериксен.

"Не ще бъда поставян: стоя здраво в центъра, дори когато ветровете духат", написа той във Facebook на 19 март. "Задачата е да обединим това, което иначе се разпада, защото вече имаме достатъчно сили, които ни дърпат в различни посоки."

Източник: iStock
  • GOAT

Расмусен е постоянна фигура в датската политика вече 40 години.

През 1986 г., на 22 години, той става председател на младежката организация на Венстре, започвайки политическата си кариера. Оттогава е заемал различни министерски постове, включително финанси, здравеопазване, вътрешни работи, външни работи и премиер.

През последните години той се е възползвал от статуса си на меме в социалните мрежи, където е почитан за своята игрива натура. Неговото безгрижие и прагматизъм, включително навикът да използва сапун за миене на зъби, когато паста за зъби, впечатляват датчаните, особено в напрегната изборна кампания.

В същото време, докато Поулсен и Фредериксен се дебатираха по телевизията, Расмусен публикува снимка с коза в Instagram; надписът пожела късмет на лидерите на двете най-големи партии в Дания. Постът препращаше към термина "GOAT" ("най-великият за всички времена").

В коментарите потребителите публикуваха емоджита с кози и подкрепиха етикета GOAT.

Източник: iStock/Getty Images
  • Шокиращ финал

Въпреки че Социалдемократите се очаква да спечелят най-много гласове, Расмусен пита защо те трябва да решават кой ще заеме поста премиер според парламентарната традиция.

"Малко странно е, че социалдемократите никога не са били в правителство без поста премиер", каза той наскоро. "Мисля, че трябва да го изпитат някой ден."

Въпреки че вече е заемал короната два пъти, лидерът на Модератите не е против да стане премиер отново. Някои датски анализатори смятат, че сценарият не е невъзможен.

"Ако резултатът от изборите е толкова объркан, колкото показват сегашните проучвания, и ако нито традиционният син, нито червен блок имат мнозинство без Модератите, може ли да възникне сценарий, в който Расмусен ще се стреми към премиерския пост сам?" попита политическият кореспондент на DR Кристин Кордсен. "Няма съмнение, че ако възникне възможност, той ще я използва."

Това не би било без прецедент. През 1968 г. Хилмар Баунсгаард става премиер на Дания въпреки че води най-малката партия в управляващата коалиция.

Въпреки че Расмусен признава, че не може да си представи правителство "където това да се случи", той също не е отхвърлил идеята за трети мандат като премиер.

"Да го изключиш напълно? Това би било странно слаба позиция за човек, който е GOAT, нали?"

Източник: POLITICO    
Ларс Льоке Расмусен Датска политика Парламентарни избори Модератите Коалиционно правителство Мете Фредериксен Политически център Кингмейкър Необичаен навик Министър-председател на Дания
