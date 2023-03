Крал Чарлз III и Камила заминаха за Хамбург с влак

Б ританският крал Чарлз Трети и кралицата консорт Камила се качиха на високоскоростния влак на германските железници "Дойче бан" (Deutsche Bahn) на път към Хамбург в последния ден от тридневното им държавно посещение в Германия, предаде ДПА.

Britain's King Charles III and his wife, queen consort Camilla, have boarded a regular Deutsche Bahn high-speed train bound for Hamburg for the final day of their three-day state visit to Germany.https://t.co/opE16qyIRS