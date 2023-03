Първо държавно посещение: Крал Чарлз и Камила кацнаха в Германия (СНИМКИ/ВИДЕО)

К рал Чарлз и кралица Камила кацнаха в Германия на първото си държавно посещение - тридневна обиколка в страната, пише NOVA.

Чарлз и Камила казаха в съвместно изявление, публикувано в официалния им акаунт в Twitter, че за тях е „голяма радост“ да могат да развият „дългогодишното приятелство" между двете нации.

King Charles and Queen Camilla are received at the Brandenburg Gate for a full ceremonial welcome.



This is an historic moment as it is the first time a Head of State has ever been formally welcomed at the Brandenburg Gate.#StateVisitGermanypic.twitter.com/8W3YLNhtAr