Протести срещу повишаването на пенсионната възраст във Франция отмениха визитата на Чарлз III

П осещението на британския крал Чарлз III във Франция е отложено по искане на френския президент Еманюел Макрон, като отлагането на пътуването е съгласувано с всички страни, съобщи Ройтерс, позовавайки се на офиса на британския премиер Риши Сунак.

По-рано агенция Франс прес, позовавайки се на Елисейския дворец, съобщи, че посещението на британския монарх във Франция, планирано за 26-29 март, ще бъде отложено поради вълната от протести в страната срещу повишаването на пенсионната възраст.

Unrest in France is tarnishing the sheen of King Charles III's first overseas trip as U.K. monarch, with striking workers literally refusing to roll out a red carpet amid pension reform protests and calls for the visit to be canceled altogether. https://t.co/a3yeoXXyNY