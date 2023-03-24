Свят

Протести срещу повишаването на пенсионната възраст във Франция отмениха визитата на Чарлз III

Посещението на британския монарх във Франция, планирано за 26-29 март, ще бъде отложено поради вълната от протести в страната срещу повишаването на пенсионната възраст

24 март 2023, 14:01
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П осещението на британския крал Чарлз III във Франция е отложено по искане на френския президент Еманюел Макрон, като отлагането на пътуването е съгласувано с всички страни, съобщи Ройтерс, позовавайки се на офиса на британския премиер Риши Сунак.

По-рано агенция Франс прес, позовавайки се на Елисейския дворец, съобщи, че посещението на британския монарх във Франция, планирано за 26-29 март, ще бъде отложено поради вълната от протести в страната срещу повишаването на пенсионната възраст.

„Това решение беше взето със съгласието на всички страни, след като френският президент поиска от британското правителство да отложи посещението“, цитира агенцията говорител на канцеларията.

Бъкингамският дворец изрази надежда, че посещението на Чарлз III във Франция ще се състои възможно най-скоро, съобщи агенцията.

В началото на март Елисейският дворец обяви, че британският крал Чарлз III ще направи първото си държавно посещение във Франция от 26 до 29 март. Беше заявено, че посещението ще отразява „дълбоките исторически връзки“ между страните и ще бъде „чест за Франция“. Макрон трябваше да бъде домакин на официална вечеря в чест на британския монарх и съпругата му Камила в двореца Версай на 27 март.

По-късно медиите съобщиха, че програмата на посещението на крал Чарлз III във Франция може да бъде променена и вечерята му с президента Еманюел Макрон, насрочена за понеделник, може да не се състои в двореца Версай заради демонстрациите срещу пенсионната реформа. Освен това френският профсъюз SUD-Rail призова всички да „отидат във Версай", за да протестират срещу посещението на краля“

 

Източник: БГНЕС    
крал Чарлз III Франция Великобритания Бъкингамски дворец Макрон

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