Крайнодесните започнаха съдебна битка срещу ЕС, спечелиха първа победа

К райнодясната формация "Патриоти за Европа" предприема съдебни действия, след като Европейският парламент спря достъпа ѝ до милиони евро публични средства заради предполагаеми злоупотреби.

В две отделни дела партията оспорва решения на Европейския парламент и на органа за надзор върху партиите в ЕС, довели до загуба на над 4 милиона евро финансиране. Аргументът на "Патриотите" е, че решенията са нелегитимни и продиктувани от предубеденост и липса на безпристрастност.

Крайнодясното политическо семейство, в което влизат партията на Марин Льо Пен във Франция и управляващата партия на Виктор Орбан в Унгария, постоянно се оплаква, че е изолирано от процеса на вземане на решения в ЕС и от ключови позиции на власт след изборите за Европейски парламент през 2024 година. Тогава формацията се издигна като трета по големина група в парламента.

Основните политически сили продължават да държат "Патриотите" на дистанция под т.нар. санитарен кордон, неофициален пакт за избягване на сътрудничество с крайнодесни и крайнолеви формации. Сега "Патриотите" обвиняват и представители на институциите на ЕС в саботиране на достъпа им до публични средства, предназначени за политическите партии.

"Има проблем с определени служители от администрацията на парламента", заяви белгийският евродепутат Героулф Анеманс, почетен председател на партията.

В сряда "Патриотите" отбелязаха първа победа, след като Съдът на Европейския съюз отмени санкция на органа за надзор върху партиите - АPPF, която ги задължаваше да платят глоба от 47 000 евро.

Санкцията беше наложена, след като партията погрешно посочи в публикация в социалните мрежи, че един от нейните евродепутати е част от ръководството ѝ. APPF тълкува това като лъжа в регистъра на органа - сериозно нарушение, което може да доведе до блокиране на цялото публично финансиране.

Решението на APPF даде възможност на Европейския парламент да спре достъпа на "Патриотите" до 4 милиона евро финансиране от ЕС през 2023 година, показват документи, цитирани от Politico . Това доведе до значително намаляване на бюджета на партията за изборите през 2024 година, докато други европейски партии прехвърлиха средствата си от 2023 година за следващата.

Съдебното решение от сряда ще позволи на "Патриотите" да се опитат да възстановят част от тези средства. Вероятно това ще укрепи твърденията им за предубеденост от страна на администрацията на парламента.

Равнопоставеност

В друго дело, заведено в средата на юли, "Патриотите" обвиниха парламента в предубеденост и липса на безпристрастност, след като институцията постанови, че партията е злоупотребила със средства в предизборна кампания в Чехия.

Бюрото на парламента, съставено от евродепутати и натоварено с административни решения, постанови, че "Патриотите" трябва да покрият кампанията със собствени средства и да върнат полученото от ЕС финансиране, възлизащо на 228 000 евро.

Решението е нарушило "принципите на равнопоставеност и недискриминация, тъй като подобни кампании на други партии са били признати за допустими за възстановяване на разходите", се посочва в съдебния документ на "Патриотите", цитиран от Politico.

Те твърдят също, че решението не е било безпристрастно, тъй като бюрото се състои предимно от евродепутати от център-дясно, либерали и левица, без представители на крайната десница, които да защитят позицията на партията.

Освен това твърдят, че парламентът е нарушил правото им на защита, като е цензурирал големи части от писмото, което партията е изпратила до бюрото в своя защита. В първоначалната версия "Патриотите" сравняват своята кампания с тази на друга европейска партия. В разпространената от администрацията версия това обосноваване е било заличено.

"Много добри адвокати"

Парламентът отказа да коментира висящите съдебни производства. APPF заяви след решението, че "остава ангажиран с опазването на целостта на европейската демокрация" в съответствие със своите задължения по правото на ЕС.

Двете дела следват и заплахи за отделно оспорване от страна на групата "Патриоти", отделно юридическо лице от партията "Патриоти", което представлява крайнодесния лагер в парламента.

В началото на септември комисията по бюджетен контрол на парламента препоръча администрацията да поиска възстановяването на 4,3 милиона евро от групата като компенсация за предполагаеми злоупотреби на вече несъществуващата крайнодясна формация "Идентичност и демокрация". Тя се разпусна през лятото на 2024 година, а много от нейните членове и служители се присъединиха към новите "Патриоти".

"Ще се борим в съда, ако е необходимо", заяви представител на групата "Патриоти", пожелал анонимност заради чувствителността на темата. "Имаме много добри адвокати и сме сигурни, че сме прави."