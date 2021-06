Край на ерата "Бенямин Нетаняху"

И зраелският парламент гласува днес с 60 срещу 59 гласа за новото правителство, което ще сложи край на 12-годишното управление на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс.

Ултранационалистът Нафтали Бенет оглави новия кабинет, обединяващ партии от целия политически спектър, за малко повече от две години, след което неговият центристки съюзник Яир Лапид ще го смени

Преди това парламентът избра нов председател - ключова стъпка преди гласуването на вот на доверие на новото коалиционно правителство, предаде Асошиейтед прес.

С 67 гласа в 120-членната камара Кнесетът избра Мики Леви от центристката партия Йеш Атид за нов председател на мястото на Ярив Левин от партията "Ликуд" на Нетаняху.

Tel Aviv is celebrating the end of the Netanyahu era pic.twitter.com/18WuN2vAvN

Celebrations erupt in Tel Aviv’s Rabin Square after Naftali Bennett was sworn in as Israel’s new prime minister, unseating Netanyahu after 12 years in office https://t.co/foQsOf8edk pic.twitter.com/NIsEXhrhgx