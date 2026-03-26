Свят

Страх от бежанска вълна: Австралия забрани влизането на ирански туристи с валидни визи

Правителството на Антъни Албанезе предприе безпрецедентна стъпка, като анулира валидните визи на хиляди иранци заради опасения, че те няма да се завърнат в родината си след края на почивката си

26 март 2026, 10:19
Източник: iStock

И ранските туристи с валидни визи ще имат забрана да посещават Австралия през следващите шест месеца. Решението е продиктувано от опасения, че те може да не успеят или да не пожелаят да се завърнат у дома след изтичане на разрешителния им престой, съобщава BBC.

„Решенията за постоянно пребиваване в Австралия трябва да бъдат обмислени решения на правителството, а не случайна последица от това кой си е резервирал почивка“, заяви в сряда министърът на вътрешните работи Тони Бърк.

Мярката, която влиза в сила от четвъртък, ще засегне около 6800 притежатели на ирански визи. Направени са някои изключения, включително за партньори и деца на австралийски граждани.

„Морален провал“ или национален интерес?

Част от депутатите и защитниците на бежанците нарекоха решението „морален провал“ и предупредиха, че то създава „опасен прецедент“. Австралийското правителство въведе законодателство за блокиране на визи от определени държави по-рано този месец – в същия ден, в който предостави хуманитарни визи на седем членове на иранската женска футболна делегация. Петима от тях по-късно се завърнаха в Иран.

В официално изявление Бърк подчерта, че правителството действа в „национален интерес на фона на бързо променящите се глобални условия“. Той отбеляза, че мярката ще осигури „време за правилна оценка на ситуацията, като същевременно ще запази гъвкавост в ограничени случаи“. „Симпатично отношение“ може да бъде проявено към родителите на австралийски граждани, добави министърът, като уточни, че стъпката е предприета след консултации с австралийско-иранската общност. Мярката не се прилага за граждани на нито една друга държава.

Вълна от критики

Джана Фаверо, заместник-директор на Ресурсния център за търсещи убежище (Asylum Seeker Resource Centre), описа хода като „мащабно предателство към иранската общност и потресаващ морален провал“.

„В момента, в който хората най-много се нуждаят от безопасност и страната им се разпада, правителството на Албанезе затръшва вратата пред иранците“, заяви Фаверо.

Независимият депутат Зали Стегал коментира, че законите, на които се основава забраната, дават на правителството „широки и неконтролирани“ правомощия и трябва да бъдат коригирани.
„Обявяването на законно получени визи за невалидни подкопава доверието в цялата ни миграционна система и поставя опасен прецедент“, допълни тя.

Политически отзвук

Партията на Австралийските зелени заяви, че мярката разобличава като „лъжа“ претенциите на лейбъристкото правителство, че подкрепя „незаконната война на САЩ и Израел срещу Иран в името на иранския народ“.

„Днес виждаме със стопроцентова яснота какво мисли правителството на Албанезе за безопасността на иранския народ, докато затваря вратата за закрила на хората, които вече имат виза да дойдат тук“, заяви сенаторът от Зелените Дейвид Шубридж.

Източник: BBC    
