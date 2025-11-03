Нещо е разтопило предното стъкло на този автомобил Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

Любопитно

3 ноември 2025, 16:23
Източник: iStock

Н а 19 октомври чисто нова кола на ветеринарен лекар от Южна Австралия д-р Андрю Мелвил-Смит е ударена от нещо, което оставя повреди, каквито автомонтьори не са виждали досега.

Музеят на Южна Австралия е поискал достъп до колата, за да вземе проби, и подозира, че това може да е първият регистриран случай на метеорит, ударил кола, докато тя се е движела.

Като ветеринарен лекар с две клиники на повече от 100 километра една от друга, Мелвил-Смит е свикнал да шофира по откритите магистрали на Южна Австралия между Уайала и Коуел. Въпреки това, той е бил от другата страна на залива Спенсър онази събота вечер, когато се е случило нещо безпрецедентно.

Мелвил-Смит описва ситуацията като оглушителна експлозия, и той и пътниците му били засипани със стъкла. „Мислех, че сме се разбили“, съобщи Мелвил-Смит на уебсайта на клиниката си.

„Бях в шок; спомням си, че избърсах стъклени частици от лицето си и бях напълно дезориентиран.“ Колата, Tesla Model Y, се беше напълнила с бял дим и миризма на изгоряло, което допълнително засили объркването.

„Жена ми каза: „Колата е взривена“ Мислех, че някой е стрелял по нас с пушка“, каза Мелвил-Смит.

След като огледали пораженията, и двете версии били изключени. Освен напълно разрушеното предно стъкло, колата била напълно функционална и наистина продължила да се движи. Не само че нямаро следа от куршум, но и шансът някой, който се намира на толкова отдалечено място, да стреля, бил минимален.

Кенгурата са често срещана опасност по пътищата в такива райони, но никое животно не би създало кратер там, където предното стъкло се е стопило и е хлътнало навътре. Пътниците се върнали назад, за да видят дали могат да забележат нещо необичайно на мястото, където са били ударени, но не открили нищо. Камерите на колата не предоставили нищо полезно.

Когато Мелвил-Смит закарал колата си за ремонт, мистерията се задълбочила. Мелвил-Смит е ентусиазиран промоутър на електрически автомобили, като е инсталирал първото високоскоростно зарядно устройство в щата близо до Аделаида в една от своите клиники. Местните сервизи му казали, че камерите за автономния режим на неговата Tesla са напълно съсипани и колата ще трябва да отиде в Аделаида, но всички отбелязали, че никога преди не са виждали частично разтопено предно стъкло. Един от тях казал на Мелвил-Смит, че автомобилното стъкло се топи при 1500°C (2700°F) и той нямал представа какво може да го причини.

Мелвил-Смит изпратил снимки до Южноавстралийския музей, който първоначално заподозрял всичко друго, но не и космически камък. „В музея получаваме много запитвания за метеорити и през повечето време се оказва, че това е камък от Земята, който много добре имитира метеорит“, каза в изявление мениджърът на колекцията „Минерали и метеорити“ д-р Кийрън Мини.

Въпреки това, като учен, Мини даде шанс на твърдението. „Със сигурност е било ударено от нещо и е било нещо горещо, и нямаме друго добро обяснение какво друго би могло да е било“, каза той.

В този момент Мелвил-Смит разкрива: „Музеят се развълнува много.“ Възможността колата да е била ударена от метеорит му е хрумвала и преди, каза той, но едва след одобрението на музея „се почувствахме достатъчно уверени, за да го кажем публично. Преди това се чувствахме малко глупаво“.

Музеят ще вземе проби, но заяви, че ако това е метеорит, това би било за първи път. Със сигурност никаква публичност, която събитието е привлякло, не е довела до споменаване на някой, който знае за друг пример.

Някои експерти обаче са скептични към идеята за метеорити. Професор Джонти Хорнър, астрофизик от Университета на Южен Куинсланд, заяви пред ABC News, че макар метеоритите да се нагряват много, докато преминават с висока скорост през горните слоеве на атмосферата, те едновременно забавят и се охлаждат, така че не би трябвало да са на температури, при които се топи стъкло, при падане.

Освен това, д-р Адриен Девилпоа от университета Къртин заяви пред IFLScience, че при ясно небе хората биха могли да видят събитието чак от Аделаида, ако гледат в правилната посока. Следователно, въпреки ненаселеното място, където е била ударена колата, би се очаквал някакъв сигнал. Нищо не е чуто. Никой в ​​колата не е видял ярка светлина преди удара.

Въпреки това е трудно да се сетим за земно обяснение за щетите, особено като се има предвид ясното небе, което изключва възможността за мълнии.

Мелвил-Смит каза пред IFLScience, че не е фиксиран върху хипотезата за метеорита и не твърди, че е експерт по въпроса.

Д-р Ели Сансъм от мрежата Desert Fireball Network каза пред IFLScience: „Имам сериозни съмнения относно произхода му от космически скали. Не изключвам обаче, че може да е от космически отломки. Но без да е видяно огнено кълбо, просто няма смисъл.“

Минаха две седмици, откакто космически боклук кацна от другата страна на Австралия, докато все още гореше, така че макар космическите отломки рядко да са толкова горещи, това е по-правдоподобно. Падането на космически боклук става все по-често срещано, но вероятно все още е по-рядко от метеоритите. Въпреки това, ако всички други варианти бъдат изключени, изключителната вероятност срещу подобно събитие може да е всичко, което остава.

Мелвил-Смит смята, че фактът, че колата е била Tesla в режим на автономно управление, е спасил него и пътниците от нещо много по-лошо. „Ако бяхме в друго превозно средство, щяхме да катастрофираме по време на тези моменти на недееспособност“, каза той на уебсайта на клиниката си. „Системата [Full Self-Driving] ни е пазила в безопасност.“

Ако ударният елемент наистина е бил космически боклук, идентифицирането на източника ще бъде доста трудно. Така че може никога да не потвърдим почти невъобразимата ирония дали това, от което отличителните възможности на Tesla са спасили пътуващите на борда, е било част от другата компания на Илон Мъск, паднала от небето.

Източник: iflscience    
