Кошмарът на Путин за НАТО продължава да се влошава

У нгарският премиер Виктор Орбан обяви, че страната му възнамерява да ратифицира влизането на Швеция в НАТО, нанасяйки още един удар върху надеждите на руския президент Владимир Путин да ограничи стратегическия съюз, пише в свой анализ Newsweek.

Руският президент посочи опасенията относно разширяването на НАТО като една от причините за продължаващата руско-украинска война. Независимо от това, алиансът продължава да расте, откакто инвазията на Путин започна на 24 февруари 2022 г.

Финландия се присъедини миналата година към НАТО, а нейната съседка Швеция пое по същия път, припомня Newsweek.

Унгария ще подкрепи Швеция за НАТО

Потенциалните пречки пред присъединяването на Швеция, включително възприеманата опозиция от страна на Турция и Унгария, изчезват с шеметна скорост тази седмица. Парламентът на Турция гласува да подкрепи членството на Швеция във вторник, а Орбан заяви в сряда, че е “препотвърдил” подкрепата си за разширяването на алианса до Стокхолм.

Орбан каза в изявление, публикувано в X, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг по телефона, за да изрази подкрепата си за членството на Швеция и ще “продължи да настоява унгарското национално събрание да гласува в подкрепа на присъединяването на Швеция и приключване на ратификацията при първа възможност“.

