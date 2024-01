Столтенберг призова Унгария да допусне Швеция в НАТО

Г енералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрази задоволството си от вчерашното одобрение от турския парламент на кандидатурата на Швеция за членство в НАТО и призова Унгария да последва примера му, предаде ДПА.

"Приветствам гласуването на Великото национално събрание на Турция за ратифициране членството на Швеция в НАТО", каза снощи Столтенберг.

