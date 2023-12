Байдън и Ердоган обсъдиха войната в Газа и присъединяването на Швеция в НАТО

П резидентът на САЩ Джо Байдън и турският президент Тайип Ердоган обсъдиха войната в Газа и кандидатурата на Швеция за присъединяване към НАТО в телефонен разговор, съобщи "TVP World".

Турция, която подкрепя решението за две държави в продължаващия с поколения израелско-палестински конфликт, разкритикува Израел за опустошителната му офанзива в Газа, и призова за незабавно прекратяване на огъня.

Вашингтон, най-близкият съюзник на Израел, неколкократно заяви, че подкрепя правото на Израел да се защитава след трансграничното нахлуване на терористите от Хамас на 7 октомври, но засили призивите си към страната да действа сдържано в кампанията си.

Ердоган заяви пред Байдън, че Съединените щати носят историческа отговорност за постигането на трайно прекратяване на огъня в Газа, което може да бъде осигурено, ако съюзникът им от НАТО намали безусловната си подкрепа за Израел.

"Историческа отговорност на САЩ е да осигурят трайно прекратяване на огъня в региона възможно най-скоро", заяви Ердоган, цитиран от канцеларията си.

Белият дом съобщи, че Байдън "отново е изразил подкрепата си за правото на Израел да се защитава" и е подчертал "необходимостта от политически хоризонт за палестинския народ" - а именно стремежът на палестинците към държава в окупираната от Израел територия.

⚡️Biden speaks to Erdogan, stresses need for Sweden's NATO accession.



U.S. President Joe Biden spoke with his Turkish counterpart, Recep Tayyip Erdogan, on Dec. 14 and discussed "the importance of welcoming Sweden as a (NATO member) as soon as possible."https://t.co/ziTSZIlmAc