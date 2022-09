Катастрофа с кортежа на Зеленски. Какво е състоянието му

А втомобилът на украинския президент Володимир Зеленски се е сблъскал с друго превозно средство рано тази сутрин, но той не е пострадал сериозно, съобщи във Facebook неговият говорител Сергей Никифоров, цитиран от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Зеленски обеща победа над Русия

Зеленски се е връщал след посещение на войските в наскоро отвоювания от руските сили град Изюм,

но в украинската столица в президентския кортеж се е блъснал друг автомобил. Шофьорът му е получил първа помощ от медицинския екип на президента и е отведен с линейка. Украинският държавен глава не е получил сериозни наранявания.

Zelensky involved in car crash, but suffers "no serious injuries" https://t.co/3ZnKh0yYYl pic.twitter.com/lkE2oTcuMz

Говорителят не уточни дали и какви травми е понесъл Зеленски,

но заяви, че причините за случилото се се изясняват.

Киев: Доказателства за руски престъпления са открити в Харковска област

BREAKING:



Zelensky has been evaluated by doctors after a car crash.



Fortunately, the Ukrainian President didn’t suffer any injuries. pic.twitter.com/eABUW0f7Iz