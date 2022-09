Катастрофа с кортежа на Зеленски. Какво е състоянието му

А втомобилът на украинския президент Володимир Зеленски се е сблъскал с друго превозно средство рано тази сутрин, но той не е пострадал сериозно, съобщи във Facebook неговият говорител Сергей Никифоров, цитиран от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Ukraine's Zelenskiy involved in car accident, not seriously hurthttps://t.co/0MWLefePGr